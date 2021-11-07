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07 Kasım 2021 Pazar 08:30:00 - Güncelleme:07 Kasım 2021 Pazar 08:30:00

Elektronik sigara da masum değil

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Solunum Derneği TÜSAD, Akciğer Kanseri Farkındalık ayında elektronik sigara da dahil her türlü tütün ürününden uzak durulması gerektiğini vurguladı.

Solunum Derneği TÜSAD, Akciğer Kanseri Farkındalık ayında elektronik sigara da dahil her türlü tütün ürününden uzak durulması gerektiğini vurguladı. TÜSAD Başkanı Prof. Dr. Yılmaz "Bu ay rengimiz beyaz olsun ve bu sinsi hastalığa karşı önlem almakta geç kalmayalım" derken, akciğer kanserli her 10 hastadan 9'unun tütün ve tütün ürünleri kullanan bireyler olduğuna dikkat çekti. Yılmaz, sigaranın bırakılması ile kanser gelişme riskinde yüzde 20-90 arasında azalma olabildiğine dikkat çekerek, şu bilgileri verdi: "Sigarayı bırakmayı takiben 5'inci yılda risk grafiğinde belirgin bir iniş gözlenirken, 15'inci yıldan sonra yüzde 80-90 risk azalması söz konusu oluyor. Bu riskin sigara içmemiş bir bireyin grafik özelliğine hiçbir zaman gerilemeyeceğini de akılda tutmak gerekiyor. Bu nedenle bu ölümcül hastalıktan korunmakta en önemli adım sigaraya hiç başlamamak, eğer tütün kullanımı söz konusu ise bırakmak. Ama şunu özellikle vurgulamak gerekiyor, sigara bırakmada bir çözüm gibi sunulan elektronik sigaranın bırakmaya yardımcı olmadığını, hatta riski artırdığını bilmek gerekiyor. Elektronik sigaraya bağlı akut akciğer hasarı, oldukça ağır, solunum yetmezliğine neden olan bir hastalık olup, son yıllarda oldukça sık karşılaşılıyor."

Etiketler : Elektronik sigara Solunum Derneği TÜSAD Akciğer Kanseri TÜSAD Başkanı Prof. Dr. Yılmaz
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