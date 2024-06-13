Eksi 85 derece ile tedavi!

Eksi 85 derece ile tedavi!

Spor hekimliği alanında yeni teknolojiler şaşırtmaya devam ediyor.

Son örneğini İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gördük.

Fakültenin Spor Hekimliği bölümünde yeni bir yöntem tanıtıldı.

Nedir?

Eksi 85 derece soğuk ile sporcuyu buluşturmak.

Bu işlem bir cihaz ile yapılıyor.

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek'in tanıttığı cihaz yerli ve milli bir yazılımla üretilmiş.

Derin dondurucunun spor hekimliğinde nasıl kullanıldığına gelince...

Sporcular antrenman öncesinde ya da sonrasında bu cihazın içine giriyorlar.

Evet, buzdolabına benziyor.

Böylelikle performansları yükseliyor.

Çünkü kan dolaşımları artıyor.

Ayrıca kas ağrıları azalıyor.

Uyku düzeni sağlanıyor.

Kilo vermek kolaylaşıyor.

Endorfin salgılanmasına yardımcı oluyor.

Cihazın strese de iyi geldiği not edilmiş.