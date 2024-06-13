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13 Haziran 2024 Perşembe 07:05:00 - Güncelleme:13 Haziran 2024 Perşembe 07:05:00

Eksi 85 derece ile tedavi!

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İstanbul Tıp Fakültesi'nde yerli ve milli imkanlarla üretilen cihaz ile eksi 85 derecede tedavi imkanı sağlanıyor. Antrenman öncesinde veya sonrasında kullanılan cihaz sayesinde sporcuların performans ve kan dolaşımları artıyor, kas ağrıları azalıyor.

Spor hekimliği alanında yeni teknolojiler şaşırtmaya devam ediyor.

Son örneğini İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gördük.

Fakültenin Spor Hekimliği bölümünde yeni bir yöntem tanıtıldı.

Nedir?

Eksi 85 derece soğuk ile sporcuyu buluşturmak.

Bu işlem bir cihaz ile yapılıyor.

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek'in tanıttığı cihaz yerli ve milli bir yazılımla üretilmiş.

Derin dondurucunun spor hekimliğinde nasıl kullanıldığına gelince...

Sporcular antrenman öncesinde ya da sonrasında bu cihazın içine giriyorlar.

Evet, buzdolabına benziyor.

Böylelikle performansları yükseliyor.

Çünkü kan dolaşımları artıyor.

Ayrıca kas ağrıları azalıyor.

Uyku düzeni sağlanıyor.

Kilo vermek kolaylaşıyor.

Endorfin salgılanmasına yardımcı oluyor.

Cihazın strese de iyi geldiği not edilmiş.

Etiketler : istanbul tıp fakültesi tedavi kriyoterapi
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