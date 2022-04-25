VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Akar: Terör kaynağında yok ediliyor
"Sosyal medya yasası"
Balkan çıkarması
Oyunculuğa yeşil ışık
Takipten çıkması onun tercihi
Yanlış bir şey yazmayın!
Burcu Esmersoy: Her an evlenebilirim
Bakan Soylu duyurdu...
Ankara'da 3,7 büyüklüğünde deprem
Kabine bugün toplanıyor: Bayram tatili kaç gün olacak?
Kalın bağırsak kanserinin 6 belirtisi
İftarda çorba sonrası mola verin
Ekrana bakarak uyumak çocukta travma yapabilir
10 dakikadan uzun süren banyo cildi kurutur
Epilepsi zekayı etkilemez
Konsolosluk hizmetlerinde yapay zeka dönemi!
Antalya'ya gelen turist sayısı 1 milyonu geçti
Bir algı operasyonu daha bozuldu!
Macron yeniden Cumhurbaşkanı
Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması
Türkiye'den Batı'ya ''Soykırım'' tepkisi!
Başkan Erdoğan Zelenski ile görüştü! "Garantörlük konusuna olumlu bakıyoruz"
Gizemli virüs çok sayıda ülkede görülmüştü! İlk ölüm gerçekleşti
Ada Tan ve Ece Melis Baş'tan büyük başarı
25 Nisan 2022 Pazartesi 09:00:00 - Güncelleme:25 Nisan 2022 Pazartesi 09:00:00

Ekrana bakarak uyumak çocukta travma yapabilir

ABONE OL

Çocukların her gece 11-13 saat kadar uyumasının gelişimleri için önemli olduğunu söyleyen Öğr. Gör. Zeynep Deniz Seven, yapılan araştırmalarda çocukların yüzde 40'ının gelişimlerinin bir döneminde uyku sorunu yaşadıklarını belirtti.

Çocukların her gece 11-13 saat kadar uyumasının gelişimleri için önemli olduğunu söyleyen Öğr. Gör. Zeynep Deniz Seven, yapılan araştırmalarda çocukların yüzde 40'ının gelişimlerinin bir döneminde uyku sorunu yaşadıklarını belirterek, "TV ya da video izleyerek uyumak çocuklarda travmatik sonuçlar doğurabilir. Uyku sorununun ise hiperaktivite ile ilişkili olduğunu söyleyebiliriz" dedi. Seven, "Çocuğun odasında fazlasıyla dikkat dağıtıcı uyaran olmaması, mümkün olduğunca uyarıcılardan arınık olması çocuğun daha rahat uykuya dalmasını sağlayabilir. Bebeğin uyuyacağı oda aşırı ışıktan arındırılmış olmalı. Ebeveyn çocuklarını video, TV vs. izledikleri ortamlarda uyutmamalı. Bazı ebeveynler bebeklerini kendileri TV izlerken ayaklarında sallayarak uyutmaktadır. Bu durum bebeklerin ya da çocukların uykuya dalma esnasında gördüklerinin ve duyduklarının uyku esnasında sürekli zihinlerini meşgul etmesini sağlayacak, rahat bir uyku uyumalarını engelleyecektir. Bazen bu durum çocukların gelişimlerini olumsuz etkileyebilir hatta çocuk için travmatik olabilmektedir" diye uyardı.

Etiketler : uyku uyku sorunu travma televizyon
23 Nisan'da ailem setten izin alıyor

23 Nisan'da ailem setten izin alıyor
Kenan'la ölümden döndük

Kenan'la ölümden döndük
Festival başlıyor

Festival başlıyor
Yeni proje hazırlığı

Yeni proje hazırlığı
Koruma gerginliği

Koruma gerginliği
Sinan'da rap atağı

Sinan'da rap atağı
Dişçi molası

Dişçi molası
Teklisinin yapımcısı

Teklisinin yapımcısı
Ayrıldılar

Ayrıldılar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER