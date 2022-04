Ekrana bakarak uyumak çocukta travma yapabilir

Çocukların her gece 11-13 saat kadar uyumasının gelişimleri için önemli olduğunu söyleyen Öğr. Gör. Zeynep Deniz Seven, yapılan araştırmalarda çocukların yüzde 40'ının gelişimlerinin bir döneminde uyku sorunu yaşadıklarını belirterek, "TV ya da video izleyerek uyumak çocuklarda travmatik sonuçlar doğurabilir. Uyku sorununun ise hiperaktivite ile ilişkili olduğunu söyleyebiliriz" dedi. Seven, "Çocuğun odasında fazlasıyla dikkat dağıtıcı uyaran olmaması, mümkün olduğunca uyarıcılardan arınık olması çocuğun daha rahat uykuya dalmasını sağlayabilir. Bebeğin uyuyacağı oda aşırı ışıktan arındırılmış olmalı. Ebeveyn çocuklarını video, TV vs. izledikleri ortamlarda uyutmamalı. Bazı ebeveynler bebeklerini kendileri TV izlerken ayaklarında sallayarak uyutmaktadır. Bu durum bebeklerin ya da çocukların uykuya dalma esnasında gördüklerinin ve duyduklarının uyku esnasında sürekli zihinlerini meşgul etmesini sağlayacak, rahat bir uyku uyumalarını engelleyecektir. Bazen bu durum çocukların gelişimlerini olumsuz etkileyebilir hatta çocuk için travmatik olabilmektedir" diye uyardı.