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24 Mayıs 2023 Çarşamba 07:16:00 - Güncelleme:24 Mayıs 2023 Çarşamba 07:16:00

Ekran izleme süresi şaşılık riskini artırdı

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Uzmanlar, çocuklarda artan akıllı telefon ve tablet kullanımı ve salgınla beraber iş modelinin cep telefonundan yapılmasının şaşılık riskini artırdığını bildirdi.

Uzmanlar, çocuklarda artan akıllı telefon ve tablet kullanımı ve salgınla beraber iş modelinin cep telefonundan yapılmasının şaşılık riskini artırdığını bildirdi. Doç. Dr. Sevil Karaman "Genetik yatkınlık şaşılığın nedeni değildir ve çoğu zaman, tek başına genetik faktörlere bağlı değildir. Bununla birlikte bazı nadir genetik sendromlar şaşılığa neden olabilir. Genetik yatkınlıkla birlikte şaşılık riskini artırabilecek diğer faktörler arasında prematüre doğum, düşük doğum ağırlığı, nörolojik sorunlar, enfeksiyonlar veya diğer bazı tıbbi durumlar yer alabilir. Çocuklarda artan akıllı telefon ve tablet kullanımı ve salgınla beraber iş modelinin cepten yapılması şaşılık riskini artırdı" dedi.

Etiketler : Ekran izleme süresi çocuklar Doç. Dr. Sevil Karaman
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