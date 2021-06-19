Ekran bağımlılığı zekayı etkiliyor

Aileler dinlenmek istediği için de çocukları televizyon, bilgisayar, tablet ve telefon ekranlarına yönlendiriyor. Fakat, çocuklarda ekran bağımlılığı gelişimlerini engelliyor. Uzman Pedagog-Psikolog Reyhan Ateş Yücel, "Okul çağındaki çocukların derslerini bile bilgisayar üzerinden yürütmesi bu bağımlılığı ne yazık ki daha da güçlendiriyor. Sosyal aktivitelerden giderek uzaklaşan çocuklarda zamanla asosyallik, sosyal zeka gelişiminde aksaklıklar ve psikolojik olumsuzluklar gibi yetişkinlik dönemini dahi etkileyebilecek ciddi sorunlarla karşılaşabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

