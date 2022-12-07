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07 Aralık 2022 Çarşamba 10:00:00 - Güncelleme:07 Aralık 2022 Çarşamba 10:00:00

Ekran bağımlılığı çocuklarda dil gelişimini geciktiriyor

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Uzmanlar, ekran bağımlılığında kişinin günden güne ekran başında kalma süresinin arttığını söyleyerek, "Uzun süre ekranda kalmak çocuklarda dil gelişimini geciktirmektedir" dedi.

Uzmanlar, ekran bağımlılığında kişinin günden güne ekran başında kalma süresinin arttığını söyleyerek, "Uzun süre ekranda kalmak çocuklarda dil gelişimini geciktirmektedir" dedi. Ekran bağımlılığının çocuklarda öfke nöbeti oluşturduğunu belirten Özlem Kahraman, ayrıca dil gelişiminde de gecikmelere neden olduğunu dile getirerek, "Büyük yaş grubunda ve ergenlerde ise yalnızlığı dindirme, var olan sorunları görmezden gelme kaygı ve depresif gibi duygu durumunu bastırma gibi nedenlerle interneti başta ya da ekranı başta keyif verici rahatlama aracı olarak görmektedirler ama daha sonrasındaysa uzun vadede bu durum olumsuz sonuçlara yol açmaktadır. Sonuçlarına yine yaş gruplarına göre baktığımızda poliklinikte sıklıkla karşılaştığımız küçük yaş grubundaki çocuklarda dil gelişiminde gecikme, bilişsel becerilerde kronolojik yaşa uygun olarak ilerleyememe, çocuğun ekran olmadığı dönemlerde öfke nöbetleri geçirmesi, sosyal problemler görmekteyiz. Daha büyük yaş grubunda ise yalnızlığı giderme olarak kullanılan internetin zamanla kişiyi daha da fazla yalnızlığa itmesi, kaygı, depresif gibi durumların ortaya çıkması sosyal anlamda kaygı yaşamasına neden olmaktadır. Ayrıca daha büyük yaş grubuna özellikle internet kullanımının uzun olmasıyla beraber gece uyku problemleri ortaya çıkabilmektedir. Ekranın yaydığı mavi ışıkla beraber göz tembelliği gibi çeşitli göz hasarları ortaya çıkabilmektedir. Aynı zamanda ekran başında kalmanın neden olduğu bilek, el, omuz, boyun ağrısı ve kamburluk gibi fiziksel bulgularda ortaya çıkabilmektedir" ifadelerini kullandı.


Etiketler : Ekran bağımlılığı çocuklarda dil gelişimi Özlem Kahraman
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