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17 Ekim 2022 Pazartesi 08:30:00 - Güncelleme:17 Ekim 2022 Pazartesi 08:30:00

Eklemlerdeki kızarıklıklar artrit işareti olabilir

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Halk arasında 'eklem iltihabı' olarak bilinen artritin, vücut tarafından üretilen bir hastalık olarak bilindiğini belirten Romatoloji Uzm. Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Gürler, "Eklemlerde ağrı, şişlik, hareket kısıtlılığı, eklem bölgesinde ısı artışı ve kızarıklık olması artrit işareti olabilir" dedi.

Halk arasında 'eklem iltihabı' olarak bilinen artritin, vücut tarafından üretilen bir hastalık olarak bilindiğini belirten Romatoloji Uzm. Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Gürler, "Eklemlerde ağrı, şişlik, hareket kısıtlılığı, eklem bölgesinde ısı artışı ve kızarıklık olması artrit işareti olabilir" dedi. İltihabi artritlerin sebebinin tam olarak bilinmediğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Gürler, şu bilgileri paylaştı: "Özellikle de eklemleriniz de ağrı, şişlik, hareket kısıtlılığı, eklem bölgesinde ısı artışı ve kızarıklık olması bizim için önemli bir bulgudur. Her zaman kızarıklık olmayabilir. Artrit vücudun birçok eklemlerinde karşımıza gelebilir ve çok sayıda hastalığa bağlı olarak da karşımıza çıkabilir. Artritin süresi bizim için son derece önemli. Eğer eklemlerinizde bir şişlik yani artrit durumu ortaya çıkmışsa ve 6 haftadan uzun süredir devam ediyorsa, mutlaka altta yatan bir romatizmal hastalık başlangıcı açısından romatoloji uzmanına başvurmanızı önermekteyiz. Böylece erken tanı yöntemi ile ilerde oluşabilecek sakatlıklarında önüne geçilmesi mümkündür."

Etiketler : klemlerdeki kızarıklıklar Artrit Uzm. Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Gürler
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