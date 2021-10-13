Eklem ağrısı 6 haftayı geçerse Romatoid artrit olabilir

Romatoid artrit, Türkiye'de erişkin nüfusun yüzde 0,5-1'ini etkileyen kronik iltihaplı bir romatizma türüdür. Kadınlarda, erkeklere göre iki kat daha fazla görülen romatoid artritin gelişimine etki eden risk faktörleri arasında genetik yatkınlık ve sigara kullanımı yer almaktadır. 12 Ekim Dünya Artrit Günü kapsamında açıklamalarda bulunan Türkiye Romatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu, "Özellikle simetrik olarak eklemlerde ağrı, şişlik ve hassasiyet veya bir saati aşan sabah tutukluğunun olması durumunda romatoid artrit tanısı düşünülmelidir. Ailenizdeki birinci derece akrabalarda romatoid artrit var ise, bu diğer aile bireylerine yaklaşık üç kat daha yüksek risk olarak yansımaktadır. Eğer bahsedilen eklem şikayetlerinden sizde var ise, doktorunuzla görüşmelisiniz. Eklem sorunlarına ek olarak, bazı laboratuvar testleri tanıda yardımcı olabilir" dedi.

