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10 Ekim 2021 Pazar 09:00:00 - Güncelleme:10 Ekim 2021 Pazar 09:00:00

Egzersiz yapmak mesane sarkmasını önlüyor

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Kadınların doğumdan sonra pelvik kaslarını güçlendirici egzersiz yapmaları mesane sarkmasını önlüyor.

Kadınların doğumdan sonra pelvik kaslarını güçlendirici egzersiz yapmaları mesane sarkmasını önlüyor. Vajinadan dışarıya sarkan ve ele gelen kitlelerin büyük çoğunluğunun mesane sarkması olduğunu belirten Üroloji Uzmanı Dr. Elnur Allahverdiyev, "Kadınlarda mesane sarkmasının görülmesinin en büyük nedenleri arasında normal doğum sonrasındaki pelvik taban kas yetersizliği yer alıyor. Özellikle doğum sonrası pelvik bölgedeki (Karnın altı kısmı) kasları geliştirmek için kegel egzersizi yapmak mesane sarkmasını önlüyor" açıklamasında bulundu. Mesane sarkmasının önlenebileceğine dikkat çeken Dr. Elnur Allahverdiyev, "Kadınlarda gebeliğin ve normal doğumun mesane sarkması için bir risk faktörü olduğunu söyleyebiliriz. Dolasıyla gebelik ve normal doğum sonrasında kegel adı verilen pelvik kaslarını geliştirici egzersizler yapmak bu noktada önem taşıyor. Diğer yandan, kilo kontrolünü sağlamak, kabızlık varsa çözmek, ağırlık kaldırmaktan kaçınmak, akciğerle ilgili herhangi bir hastalık varsa veya fazla öksürürken karın içerisindeki baskıyı sürekli arttırmak zorunda kalınıyorsa bu hastaların da tedavi edilmesi gerekiyor, çünkü karın içerisindeki basıncı arttıran her türlü faktör, mesane sarkması için risk faktörüdür. Bu yüzden de mesane sarkmasının tedavisine geçmeden önce mesane sarkmasını önlemek gerekiyor" şeklinde konuştu.

Etiketler : Egzersiz yapmak pelvik kaslarını güçlendirici egzersiz Üroloji Uzmanı Dr. Elnur Allahverdiyev
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