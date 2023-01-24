Egzersiz yapmak bağışıklığı güçlendirir

Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Esra Hazar, egzersiz yapan kişide vücuttaki inflamasyonun (iltihaplanma) düştüğünü ve bağışıklık sisteminin güçlendiğini söyleyerek, "Fiziksel aktivite, alerjik antikor seviyelerinde de önemli bir düşüşe neden oluyor. Kısa bir egzersiz seansı, mikroplarla savaşta önemli rol oynayan kan nötrofil sayıları yükseliyor" dedi.

Orta derecede fiziksel aktivitenin tükürükteki mikroplarla savaşan antikorların seviyelerinde artışa yol açtığı, buna karşın alerjiye yol açan antikor seviyelerinde önemli bir düşüşe neden olabileceği de söyleyen Hazar, "Çalışmalarda, sporcularda akut egzersizden ve uzun tekrarlanan antrenman sürelerinden sonra serumdaki koruyucu antikor G düzeylerinde bir artış gözlendi, çok daha zorlu egzersiz yaptıklarında tam tersi düşüş gözlendi. Çalışmalardan elde edilen bilgiler ışığında düzenli orta düzeyde fiziksel aktivite, bağışıklık sistemimizi olumlu yönde uyararak sağlık üzerinde yararlı etkilere sahipken, aşırı miktarda yoğun fiziksel aktivite olumsuz sonuçlara yol açabiliyor" diyerek egzersizde aşırıya kaçılmaması konusunda da uyarılarda bulundu.

