Egzersiz sabah erken saatte yapılmalı

Yapılan bazı araştırmaların, sabah ilk iş olarak egzersiz yapmanın kalp sağlığına büyük yarar sağladığını gösterdiğini belirten Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Tuna Katırcıbaşı, "Çünkü sabah egzersizi, her ikisi de kalp sağlığı için çok önemli olan vücudun iç saatini düzenlemeye ve uykuyu iyileştirmeye yardımcı olur" dedi. Prof. Dr. Tuna Katırcıbaşı "Sabah yapılan egzersizin insülin duyarlılığını arttırdığı, tip 2 diyabet ve kalp hastalığı riskini azalttığı kanıtlanmış durumda. Başka bir çalışma ise haftada en az 5 gün ya da her gün en az 30 dakika orta ila yüksek yoğunlukta egzersiz yapmanın kalp hastalığı riskini azalttığını gösteriyor. Bu da yapılan egzersizin faydalarının, egzersizin süresine ve yoğunluğuna bağlı olduğu anlamına geliyor" diye konuştu.

