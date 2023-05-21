Egzamayı önleyen tüyolar

Derinin üst tabakalarında yanığa sebep olan hücrelerin birikimi ile ortaya egzama, oldukça sık görülen bir deri hastalığıdır. Egzamanın, kaşıntı, kızarıklık, kuruluk, kepeklenme, deride kalınlaşma, su dolu kabacıklar ve sulantı şeklinde görülebildiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Kübra Esen Salman, "Günlük hayatta kullanılan ve karşılaşılan çeşitli maddelerin hastalığın nedeni veya alevlendiricisi olabilir. Tahriş edici ve alerjen maddelerle daha sık maruz kalan temizlik, bulaşıkla uğraşan kişiler, fırın işçileri, kuaförler, diş teknisyeni, doktor, hemşire gibi sağlık personelleri, çimento, tuğla, boya, resim, maket, bahçe işi ile uğraşanlarda el egzaması daha sık görülebiliyor. Bu nedenle bu meslekle uğraşanların çalışırken yüzüklerini çıkarmaları tahriş edici maddelerin yüzüklerin altında birikmesini önler" şeklinde konuştu.



KEPEKLENME VE KABUKLAR OLUŞUR

Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Kübra Esen Salman, "Sonraki dönemde hafif kızarık bir zeminde çok sayıda kepeklenme ve kabuklanma gözlenirken, kronik yani ilerlemiş dönemde ise deri kalınlaşmış ve üzerinde kepeklenme belirgindir; ayrıca yarıklar, çatlamalar ve kanama gelişebilir. Hastalık nedenine göre de farklı dönemlerde seyredebilir ve her dönemde kaşıntı görülebilir" açıklamasında bulundu.

STEROİDLİ KREMLER KULLANILIR

Egzama tedavisine başlamadan önce gebelik, emzirme, dahili hastalıklar ve farklı sebeplerden ötürü düzenli olarak kullanılan ilaçlarla ilgili doktorun mutlaka bilgilendirilmesi gerektiğini söyleyen Dr. Kübra Esen Salman, "Deriye sürülerek uygulanan steroidli kremler kaşıntı ve kızarıklığın giderilmesinde, egzamanın iyileşmesinde yararlıdır. Egzama sulantılı ise doktorunuzun önereceği ilaçlar ile ıslak pansuman uygulaması, deri kalınlığı belirgin ise deri kalınlığını azaltıcı tedaviler gündeme gelebilir" açıklamasında bulundu. Hastalık çok şiddetli ise deri dışında steroidlerin ağız, damar, kas uygulamaları yoluyla da verilebildiğine dikkat çeken Dr. Salman, "Bu tedavilere yanıt alınamıyorsa pimekrolimus, siklosporin, metotreksat, fototerapi gibi diğer tedavi seçenekleri uygulanabilir" dedi.

DOMATES, PORTAKAL VE LİMONA DİKKAT

· Tedavide yapılması gereken en önemli şey; nedenin saptanması ve bu etkenle temastan mümkün olduğu kadar kaçınmaktır. Tamamen uzak durabilmek bazen zor olabilir.

· Su ve sabunla uzun süreli temas derinin doğal koruyucu tabakasının kaybına neden olur. Bu nedenle ellerin temizliği sabun yerine derinin PH'ına uygun, kokusuz ve renksiz bir temizleyiciyle yapılması daha uygundur.

· Sıcak veya soğuk su yerine ellerin ılık su ile yıkanması daha uygundur.

· Özellikle uzun seyirli formunda nemlendiriciler derinin kaybettiği nemi kazandırmaya yardımcı olabilir.

· İş yaparken yüzüklerin çıkarılması tahriş edici maddelerin yüzüklerin altında birikmesini engeller.

· Temizlik, bulaşık, çocuk bakımı gibi işlerde yardımcı desteği veya bulaşık ve çamaşır makinesi kullanılmalı. Kısa süreli profilaktik eldiven kullanımı önemli. Uzun süre eldiven kullanımının terlemeyi arttırabileceği unutulmamalı. Eldiven içine pamuklu eldiven giyilmesi uygun olur. Pudralı eldivenler klinik bulguları şiddetlendirebildiğinden kullanımları uygun değil. Saç şampuanlama sırasında kısa süre ile eldiven giyilmesi zayıf iritan maddelerin deriye olumsuz etkisini azaltır.

· Tuvalet temizleme gibi uygulamalar sırasında deterjan ile ellerin teması kesilmeli.

· Domates, portakal, limon gibi maddelerle doğrudan el teması engellenmeli.

· Saç boyama sırasında olası alerjenlerden kaçınılması ve korunması önemli.

· Eğer mesleki nedenli bir egzama düşünülüyorsa kısa süreli meslek değişikliği, kalıcı bir sorun varsa hekimlerin önerisi ile meslek değişikliği gündeme gelebilir.