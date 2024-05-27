Egzama bu meslek grubunu hedef alıyor!

Egzamanın vücutta el, ayak, yüz ve bilumum vücudun bölgelerinden görülebilir. Egzama kimyasal, kozmetik ve alerjik maddelerle temas sonucu da meydana gelebilir. Peki egzamaya en sık yakalanan meslek grubu hangisi? Egzamadan nasıl korunmak gerekir? Tüm bu soruları ve daha fazlasını Akşam.com.tr'den Sena Parlar, Prof. Dr. Mustafa Özdemir'e sordu. İşte egzamanın bilinmeyenleri...

Egzama olan bölgeleri günlük hayatta güneş ışığından uzak tutmak gerekiyor. Egzama tedavisi yapılırken kremler düzenli kullanılmalı.

EGZAMALAR

Egzamanın vücudun her yerinden görülebileceğini ifade eden Prof. Dr. Mustafa Özdemir, "Egzama genellikle eller ve ayaklarda görülmekle birlikte bazen tüm vücudumuzu da etkileyebilmektedir. Egzamalar genellikle tahriş veya alerjiye bağlı olarak gelişir. Tahrişe bağlı olarak gelişen egzamalara İrritan kontakt dermatit olarak isimlendiririz. Bu egzama genellikle günlük hayatımızda değişen şartlara bağlı olarak tahrişe neden olan maddenin temas ettiği el, ayak veya yüz gibi diğer vücut bölgelerinde görülür." ifadelerini kullandı.

Genellikle asidik veya bazik ürünlere sık temas veya çok konsantre ürünlerde tek temasta tahriş egzamanın başlamasına yol açtığını ifade eden Prof. Dr. Mustafa Özdemir sözlerine şöyle devam etti:

Alerjik egzamalar cilde temas eden maddeye bireyin alerjik olmasına bağlı zaman içinde gelişir. Egzamalar maddelerin temas ettiği yerlerden daha farklı bölgelerde görülmeye meyillidir. Alerjik egzamaya sahip hastalar birçok tedavi almalarına rağmen egzamalarından kurtulamadıklarından yakınır. Ayrıca bu alerjenlere uzun soluklu temas ettikleri için egzamaya neden olduklarının da çoğunlukla farkında değillerdir.

"SAÇ VE CİLT BAKIM ÜRÜNLERİ EGZEMA YAPIYOR"

Prof. Dr. Mustafa Özdemir, kozmetik ürünlerin alerjik egzamaya yol açabileceğini şu sözlerle ifade etti:

"GÜNEŞ IŞIĞI KÖTÜ ETKİLİYOR"

Yaz mevsiminin alerjik bünyeler için elverişli olmadığının altını çizen Prof. Dr. Mustafa Özdemir sözlerine şöyle devam etti:

"Bazı durumlarda cildimize temas eden maddeler güneş ışığı altında egzamalara neden olabilmektedir. Özellikle yaz mevsimlerinde ışık hassasiyetini artıran genellikle furuokumarin içeren ürünlerin kullanılamaması önerilir. Fotoalerjik ve fototoksik egzama olarak adlandırılan bu egzamalar genellikle güneş gören bölgelerde deri koyulaşması veya leke oluşması, deride kızarıklık, çatlama ve su toplanmaları şeklinde görülür.

Alerjik bünyelerde ve alerjik aile üyesine sahip bireylerde tahriş, alerjik ve güneş ilişkili egzamaların görülme riski normal bireylere göre daha yüksektir. Sürekli kimyasala maruz kalma, alerji riski yüksek maddelere temas edilebilecek meslek gruplarında çalışma da bu egzamaların gelişme riskini artırmaktadır. Tedavide oldukça sıkıntı çıkaran egzamalarda doğru tanı önemlidir. Bazen egzama görülebilen bölgelerde egzamaya benzer yaralar oluşturabilen cilt hastalıklarından ayırt edilmesi çok önemli. Ayrıca egzamaya alerjinin mi yoksa tahrişin mi neden olduğunun ayırt edilmesi önemlidir. Aksi takdirde genellikle kortizonlu kremlerin çok kullanılması sonucu ciltte incelme ve kırılganlık meydana gelmekte bu da hasta için ek sıkıntı oluşturmaktadır."