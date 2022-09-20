Eğlence ortamlarındaki gürültü sağır edebilir
Kulak Burun ve Boğaz Uzmanı Dr. Buket Özel Bingöl, özellikle gençlerin "eğlence ortamlarında gürültüye maruz kalma nedeniyle işitme kaybı riski" altında olduğuna dikkat çekti.
Kulak Burun ve Boğaz Uzmanı Dr. Buket Özel Bingöl, özellikle gençlerin "eğlence ortamlarında gürültüye maruz kalma nedeniyle işitme kaybı riski" altında olduğuna dikkat çekti. Dünya Sağlık Örgütü'nün raporuna göre, küresel çapta 12-35 yaş arasındaki 1,1 milyar gencin eğlence ortamlarında gürültüye maruz kalma nedeniyle işitme kaybı riski altında olduğunu kaydeden Dr. Bingöl, bu durumlarda erken teşhis ve tedavinin önemini vurguladı. Bu yüzden işitme kaybı şüphesi olan kişilerin mutlaka Kulak Burun Boğaz uzmanına başvurması gerektiğini söyledi.
- Eğlence ortamlarındaki gürültü sağır edebilir
- Anne adayları dikkat! Magnezyum eksikliği çocuğun gelişimini etkiliyor
- Sonbahar alerjisinden koruyan altın öneriler
- Çilek dişleri beyazlatmaz aşındırır
- Erkekler 3 kat fazla horluyor
- DSÖ: Yeni bir varyant görülmezse Kovid-19 salgını yakın zamanda bitebilir