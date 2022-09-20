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20 Eylül 2022 Salı 09:30:00 - Güncelleme:20 Eylül 2022 Salı 09:30:00

Eğlence ortamlarındaki gürültü sağır edebilir

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Kulak Burun ve Boğaz Uzmanı Dr. Buket Özel Bingöl, özellikle gençlerin "eğlence ortamlarında gürültüye maruz kalma nedeniyle işitme kaybı riski" altında olduğuna dikkat çekti.

Kulak Burun ve Boğaz Uzmanı Dr. Buket Özel Bingöl, özellikle gençlerin "eğlence ortamlarında gürültüye maruz kalma nedeniyle işitme kaybı riski" altında olduğuna dikkat çekti. Dünya Sağlık Örgütü'nün raporuna göre, küresel çapta 12-35 yaş arasındaki 1,1 milyar gencin eğlence ortamlarında gürültüye maruz kalma nedeniyle işitme kaybı riski altında olduğunu kaydeden Dr. Bingöl, bu durumlarda erken teşhis ve tedavinin önemini vurguladı. Bu yüzden işitme kaybı şüphesi olan kişilerin mutlaka Kulak Burun Boğaz uzmanına başvurması gerektiğini söyledi.

Etiketler : Eğlence ortamları gürültü sağır Dr. Buket Özel Bingöl
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