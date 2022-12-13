VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İran'da 5,4 büyüklüğünde deprem
İtalya: Ukrayna-Rusya savaşında Türkiye, Çin ve ABD ateşkes için baskı yapmalı
Sağlık Bakanı Koca açıkladı: İlaç temininde çözüm yakın
Türkiye'nin kredi risk primi 500 baz puanın altına indi
ABD'de enflasyon kasımda beklenenden fazla yavaşladı
Kurtulmuş: Başörtüsüne yönelik anayasal güvence Türkiye'nin, 27. dönem TBMM'nin başarısı olsun
Başkan Erdoğan: Türkmen gazını ülkemize Hazar üzerinden getirelim
Atıklar özel öğrencilerin elinde değerleniyor
Denizkızı oluyor
OPEC: Küresel petrol üretimi kasımda arttı
Antalya'nın 3 ilçesinde beklenen yağış nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
Eczanelerde ilaç temini sorunu... Bakanlık harekete geçti
Bakan Yanık: Sosyal hizmet merkezlerinin sayısını 2023 yılında 410'a çıkarmayı hedefliyoruz
Türkiye İnovasyon Haftası hafızalarda iz bırakacak şekilde sona erdi
Başkan Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli görüşmesi sona erdi
MSB: Sınırlarda 2'si PKK/KCK, 2'si FETÖ üyesi 7 kişi yakalandı
Türkiye markaları İstanbul'da buluşacak
Çin, sınır çatışmasında Hint askerlerinin kontrol hattını ihlal ettiğini savundu
Bakan Muş: Bu yıl aralık ayı itibarıyla toplam 10,7 milyar lira değerinde kaçak eşya ele geçirdik
"İnovatif davranan ve insan kaynağına yatırım yapanlar rekabette öne çıkacak"
İngiltere'den Rus ordu komutanları ve İranlı iş adamlarına yönelik yeni yaptırım kararı
Sağlık Bakanlığı atama sonuçları açıklandı
Sağlık çalışanlarına hakaret eden şüphelinin 15 yıl hapsi istendi
Enflasyon ve enerji krizi Almanya'daki belediyeleri tasarrufa zorluyor
13 Aralık 2022 Salı 17:35:00 - Güncelleme:13 Aralık 2022 Salı 17:35:00

Eczanelerde ilaç temini sorununun çözümü için Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti

Kaynak: AA

ABONE OL

Eczanelerdeki ilaçların temini ve sektörün desteklenmesi için harekete geçen Hazine ve Maliye Bakanlığı, şubat ayında yapılması planlanan ilaç fiyatı düzenlemesini öne çekmeye yönelik çalışmalara başladı.

Son dönemde, küresel çapta yaşanan ham madde sorunu ve artan maliyetler sağlık sektörünü olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Yurt içinde de mevsimsel etkilerle reçete sayısındaki artışa bağlı olarak, ilaç talebindeki yoğunluk sebebiyle bazı ilaçların temininde zorluklar yaşanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgilere göre, vatandaşların eczanelerdeki bazı ilaçlara erişemediklerine dair son dönemde artan şikayetler üzerine Bakanlık devreye girdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ilaç fiyatlarında şubat ayında yapılması planlanan düzenlemeyi, sektörün tedarik, üretim ve planlamalarına destek olmak amacıyla öne çekmeye hazırlanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin uhdesinde gerçekleştirilecek ilgili düzenlemeyle, ham madde temini, üretim maliyetlerindeki artış ve üretim planlaması konusunda sektöre destek olacak uygulama hayata geçirilerek vatandaşların ilaca zamanında erişimi sağlanacak.

Etiketler : eczane ilaç hazine ve maliye bakanlığı
2023'e hızlı giriş

2023'e hızlı giriş
Hata yapmak hayatın parçası

Hata yapmak hayatın parçası
Parti zamanı

Parti zamanı
Ayrılsak da beraberiz

Ayrılsak da beraberiz
Bakü'de özel gösterim

Bakü'de özel gösterim
Ajan olmak için eğitim aldı

Ajan olmak için eğitim aldı
Dr. Derin'e veda

Dr. Derin'e veda
Milyonluk anlaşma

Milyonluk anlaşma
Genç tasarımcılara destek

Genç tasarımcılara destek

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX