VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Sporun ruhuna aykırı provokatif girişimlere müsaade edilmeyecek"
AFAD'dan depremden etkilenen illerin acil yardım ödeneklerine ilişkin açıklama
Hatay'da afetzedelere su dağıtımı aralıksız sürüyor
Papağan dostuyla enkazda tanıştılar
Depremzede çocukların dünyasını renklendiriyor
İznik Gölü kuruyor! Çekilme korkutucu boyuta ulaştı
Mucize adası Bali'yi seviyoruz
Şanlıurfa'da 6 katlı bina yıkıldı!
Hayallere sanatsal dokunuş
Hürrem Erman bana babalık yaptı
iPhone 15'te butonlar dokunmatik olacak
Sahiplerine kavuşacakları günü bekliyorlar
İki ülkenin iyilik elçisi
Oscar dağıtacaklar
Tom Sizemore hayatını kaybetti
Billie Eilish: Sosyal medya kullanmıyorum
Keyfi yok
Gün birlik olma günü
Hırkanın geliri depremzedelere
1 milyon seyirciyle komedi rekoru
Gelişmiş ülkelerin 100 milyar dolarlık iklim finansmanı sözünü hatırlattı
Yunanistan'dan deprem bölgesi için yardımlar sürüyor
Bursaspor-Amedspor maçında açılan pankartlara ilişkin açıklama
Pakistan'da polis eski Başbakan Han'ı gözaltına almak için evine gitti
03 Mart 2023 Cuma 08:00:00 - Güncelleme:03 Mart 2023 Cuma 08:00:00

Ebeveynler pozitif örnek olmalı

ABONE OL

Deprem sonrasında çocukların güvenli bir ortamda olmaları, düzenli ve açık iletişim kurmaları ve sağlıklı bir yaşam tarzını sürdürmeleri önemli

Deprem sonrasında çocukların güvenli bir ortamda olmalarının, düzenli ve açık iletişim kurmalarının ve sağlıklı bir yaşam tarzını sürdürmelerinin önemli olduğunu söyleyen Dr. Oktay Aydın "Ebeveynler, çocuklarının hislerini ve kaygılarını anlamaya çalışarak, onların konuşmasına ve paylaşmasına izin vermeli. Çocukların günlük rutinlerinin bozulmaması, evde yapılan etkinliklerin yanı sıra, açık hava aktivitelerine de katılmalarının sağlanması önemli. Çocukların travmayı atlatmalarına yardımcı olmak için, ebeveynler çocuklarına pozitif örnekler sergileyerek cesaretlendirmeli ve kendilerini güvende hissetmelerini sağlamalı" dedi. Yardıma ihtiyaç duydukları zaman, kendilerine ulaşabilecekleri bir destek ağı oluşturulmasının da önemli olduğunu söyleyen Dr. Oktay Aydın, "Bu destek ağı, aile üyeleri, öğretmenler, arkadaşlar veya bir psikolog olabilir" diye konuştu.

Etiketler : Ebeveynler pozitif örnek olmalı Ebeveynler çocuklar Dr. Oktay Aydın

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX