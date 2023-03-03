Ebeveynler pozitif örnek olmalı

Deprem sonrasında çocukların güvenli bir ortamda olmalarının, düzenli ve açık iletişim kurmalarının ve sağlıklı bir yaşam tarzını sürdürmelerinin önemli olduğunu söyleyen Dr. Oktay Aydın "Ebeveynler, çocuklarının hislerini ve kaygılarını anlamaya çalışarak, onların konuşmasına ve paylaşmasına izin vermeli. Çocukların günlük rutinlerinin bozulmaması, evde yapılan etkinliklerin yanı sıra, açık hava aktivitelerine de katılmalarının sağlanması önemli. Çocukların travmayı atlatmalarına yardımcı olmak için, ebeveynler çocuklarına pozitif örnekler sergileyerek cesaretlendirmeli ve kendilerini güvende hissetmelerini sağlamalı" dedi. Yardıma ihtiyaç duydukları zaman, kendilerine ulaşabilecekleri bir destek ağı oluşturulmasının da önemli olduğunu söyleyen Dr. Oktay Aydın, "Bu destek ağı, aile üyeleri, öğretmenler, arkadaşlar veya bir psikolog olabilir" diye konuştu.

