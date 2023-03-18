E-sigara sinsi bir düşman!

Özellikle sigara bırakmayı isteyenler tarafından tercih edilen elektronik sigaranın normal sigara kadar tehlikeli olduğunu belirten uzmanlar uyarıyor: Kullananı kişi aroma tadını alırken aynı zamanda beyin için en riskli bağımlılık yapıcı maddelerden biri olan nikotini de vücuduna kabul eder.



Sigarayı bırakmada bir basamak olduğu iddiasıyla özellikle sigara bırakmayı isteyenler tarafından tercih edilen elektronik sigaranın normal sigara kadar tehlikeli olduğunu belirten uzmanlar uyarıyor. E-sigaranın zararlarına dikkat çeken Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Alptekin Çetin e-sigarada temel bağımlılık yapıcı maddenin tıpkı sigarada olduğu gibi nikotin olduğunu söyledi. E-sigaraların, bilinen sigara çeşitlerine göre daha az zararlı olmadığını vurgulayan Çetin, e-sigara sıvıları içinde de pek çok farklı kimyasal madde bulunduğunu, özellikle aromalı e-sigarada kullanıcının aroma tadını alırken aynı zamanda pek çok farklı zararlı kimyasalı ve beyin için en riskli bağımlılık yapıcı maddelerden biri olan nikotini vücuduna kabul ettiğinin altını çizdi.

ARACI VAZİFESİ YAPIYOR

E-sigara içerisinde nikotin bulunduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Alptekin Çetin, "E-sigara temel olarak nikotin adlı bağımlılık yapıcı kimyasal bileşenin kullanıcıya ulaştırılmasını sağlayan bir aracı vazifesi göstermektedir. E-sigara içinde temel bağımlılık yapıcı tıpkı sigarada olduğu gibi nikotindir" dedi. Son yıllarda karşılaşılan aromalı e-sigaralara da dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Alptekin Çetin, "Aromalı e-sigaralar, nikotin bağımlılığını maskeleyerek daha hoş ya da daha zararsız göstermek için kullanılmaktadır. Kullanıcı kişi aroma tadını alırken aynı zamanda pek çok farklı zararlı kimyasalı ve beyin için en riskli bağımlılık yapıcı maddelerden biri olan nikotini vücuduna kabul etmektedir." uyarısında bulundu.

BAĞIMLILIK YAPAN TEHLİKELİ BİR ENSTRÜMAN

Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Alptekin Çetin, elektronik sigarayla ilgili uyarılarını şöyle sıraladı:

· E-sigara tıpkı sigara gibi insan sağlığı için zararlıdır.

· E-sigarada da normal sigarada bulunan ve bağımlılığa neden olan nikotin maddesi bulunmaktadır.

· E-sigara, sigara firmalarının sıklıkla genç bireyler ve kadınlarda "moda" ve "şık" terimleri üzerinden tüketici/bağımlı yaratmaya çalıştıkları bir enstrümandır.

· E-sigaralar, bilinen sigara çeşitlerine göre daha az zararlı değildir. E-sigara sıvıları içinde de pek çok farklı kimyasal madde bulunmaktadır.

· E-sigaralar, diğer bağımlılık yapıcı maddelerin tüketimi için de bir araç olarak kullanılabilir.

· E-sigaralar "sigara bırakma tedavisi"nde kullanılabilecek bir tedavi yöntemi değildir

· En uygun olanı sigara ve elektronik sigaraya hiç başlamamaktır.