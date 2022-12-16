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16 Aralık 2022 Cuma 09:00:00 - Güncelleme:16 Aralık 2022 Cuma 09:00:00

E-sigara da kansere davetiye çıkarıyor

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Sadece bir adedinde bile 4 bini aşkın zehirli madde bulunan sigara akciğer kanserinin nedenleri arasında ilk sırada yer alıyor. Masum gibi görünen e-sigaranın da sanılanın aksine son derece olduğu bilimsel olarak ispatlandı.

Sadece bir adedinde bile 4 bini aşkın zehirli madde bulunan sigara akciğer kanserinin nedenleri arasında ilk sırada yer alıyor. Masum gibi görünen e-sigaranın da sanılanın aksine son derece olduğu bilimsel olarak ispatlandı.

Son yıllarda kullanımı giderek yaygınlaşan hatta çocuk yaşlara inen sigara, akciğer kanserinin en büyük nedenini oluşturuyor. Acıbadem Altunizade Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nilüfer Aykaç tek bir adedinde 4 bini aşkın zararlı madde bulunan sigaranın akciğer kanserinin nedenleri arasında yüzde 90 ile ilk sırada yer aldığını belirtirken,masum gibi görülen e-sigaranın da aksine son derece tehlikeli olduğunun ve kansere davetiye çıkardığının yapılan bilimsel çalışmalarla ortaya konulduğunu vurguluyor. Toplumda elektronik sigaranın zararlarına yönelik büyük bir bilinçsizlik olduğunu, bu nedenle e-sigara kullanımının özendirilerek gençleri de etkisine almaya başladığını belirten Doç. Dr. Nilüfer Aykaç şöyle konuşuyor:

SADECE BUNU İÇENLERDE GÖRÜLÜYOR

"Çok üzücü ama gerçek olan şu ki günümüzde sigara içme yaşı 11'e düştü! Üstelik toplumda elektronik sigaranın masum olduğu düşüncesi var ve e-sigara masummuş gibi pazarlanıyor. Oysa yapılan bilimsel çalışmalar; bu ürünlerin kullanıldıktan hemen sonra neden oldukları zararları açıkça ortaya koyuyor. Piyasada 15 binden fazla farklı e-sıvı bulunurken, e-sigara sıvıları esrarın etken maddesi olan tetrahidrokannabinol (THC) ve yağ içerebiliyor. Araştırmalar; özellikle THC içeren sıvılarda bulunan vitamin E asetat ile EVALI (e-sigara ilişkili akciğer hasarı) arasında ilişki olduğunu kanıtladı. Bu hastalık sadece e-sigara içenlerde görülen ve ölümle sonuçlanabilen bir akciğer hasarıdır."

ÜLKEMİZDE SATIŞI YASAK AMA!

Türkiye'de e-sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerinin pazarlanmasının yasal olmadığını, buna karşın yüzlerce internet sitesinden serbestçe satılabildiklerini ve yasal kargo firmaları ile tüketicilere ulaştırıldıklarını belirten Doç. Dr. Nilüfer Aykaç "Nikotin içeren ve içermeyen e-sigaralar "Reaktif Oksijen Molekülleri"ni açığa çıkarmakta ve bu moleküller DNA harabiyeti yapmakta, vücudun işlemesi için gerekli enzimleri etkisiz hale getirmektedir. Öte yandan e-sigaralarla yapılan hayvan deneylerinde bu ürünlerin iltihap mekanizmalarını tetiklediği, hücre tamirini duraklattığı, astımla ilişkili kimyasalları aktive ettiği ve akciğer işlevini azalttığı kanıtlanmıştır" diyerek uyarıda bulunuyor.

Sinsice ilerliyor, ileri evrede ortaya çıkıyor

Sinsi bir hastalık olduğundan gizlice ilerleyerek genellikle ileri evrede teşhis konulabilen akciğer kanseri, en çok ölüme yol açan kanser olmasına rağmen aynı zamanda en fazla önlenebilir kanser olarak da karşımıza çıkıyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nilüfer Aykaç, e-sigara, tütün ve tütün mamulleri kullanımına son verilmesiyle akciğer kanserinin yüzde 90 oranında önlenebileceğini belirtirken, ülkemizde etkili tütün kontrolü politikaları ve düzenlemeleriyle önlem alınabileceğini, e-sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerinin halen yasal olmayan biçimde süren satışının da engellenmesi gerektiğini, toplumun bu konuda bilinçlendirilmesinin de şart olduğunu söylüyor.

Etiketler : tetrahidrokannabinol DNA harabiyeti Dr. Nilüfer Aykaç e-sigara
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