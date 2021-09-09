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09 Eylül 2021 Perşembe 12:26:00 - Güncelleme:09 Eylül 2021 Perşembe 12:26:00

e-Nabız'ın 'Kovid-19 Aşı Kartı' bölümüne üç yeni özellik eklendi

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanlığının e-Nabız uygulaması üzerinden ulaşılabilen 3 yeni özellik devreye girdi.

Sağlık Bakanlığınca geliştirilen ve vatandaşların her türlü sağlık kayıtlarına erişimine olanak sağlayan "e-Nabız" uygulaması güncellendi.

Bu kapsamda e-Nabız'da yer alan "Kovid-19 Aşı Kartı" bölümü, birkaç gün önce Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına eklenen "AB Uyumlu Sağlık Pasaportu" butonu eklenerek güncellendi.

e-Nabız'a kayıtlı olanlar, "Kovid-19 Aşı Durumu" bölümüne tıklayıp, "AB Uyumlu Sağlık Pasaportu"nu seçtiğinde "Dijital Kovid Sertifikası"nı oluşturabiliyor. Sertifika ayrıca Sağlık Bakanlığınca geliştirilen HealthPass uygulamasına da eklenebiliyor.

Avrupa Birliği ülkelerine sorunsuz seyahat edebilmeyi sağlayan Dijital Kovid Sertifikası'nda ad, soyad, TC kimlik numarası, doğum tarihi, uygulanan aşıların türleri, üreticileri ve aşılanma tarihleri gibi bilgiler bulunuyor.

SİSTEMDEN "BAĞIŞIKLIK" VE "KOVİD-19 TESTİ" SERTİFİKALARI DA OLUŞTURULUYOR

e-Nabız'a gelen yeni güncellemeyle, son 6 ay içerisinde Kovid-19 testi pozitif çıkanlar için "Bağışıklık Sertifikası" oluşturma alanı da eklendi.

Vatandaşlar, son 72 saat içerisinde yapılan ve negatif sonucu olan Kovid-19 testlerine yönelik de yine aynı bölümden "Kovid-19 Test Sertifikası" da oluşturabiliyor.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle 6 Eylül'den itibaren konser, sinema ve tiyatro gibi toplu faaliyetlere katılım ile uçak, otobüs, tren gibi toplu ulaşım araçlarıyla seyahatlerde, son 48 saat içinde yapılmış negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilmişti.

Kovid-19 geçirmiş ve Bakanlığın bilimsel olarak kabul ettiği "bağışıklık süresi"ni doldurmamış kişiler bu zorunluluk dışında tutulmuştu.

Son güncellemenin, bu kontroller sırasında kolaylık sağlaması bekleniyor.

EĞİTİM SEBEBİYLE AŞI TALEBİNDE BULUNMA ÖZELLİĞİ DE EKLENDİ

Öte yandan "e-Nabız" uygulamasında Kovid-19 aşı kartında yer alan bilgiler de güncellenirken, sisteme 2. doz mRNA aşısı için talep oluşturma alanı ile eğitim sebebiyle aşı talebinde bulunma özelliği de eklendi.

AB Uyumlu Sağlık Pasaportu butonu, birkaç gün önce Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına da eklenmişti.

Etiketler : sağlık bakanlığı enabız kovid19 kovid19 test sertifikası bağışıklık sağlık haberleri
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