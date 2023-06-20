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20 Haziran 2023 Salı 07:53:00 - Güncelleme:20 Haziran 2023 Salı 07:53:00

Düzenli kan bağışı hücreleri güçlendiriyor

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Herkesin bir gün kan bağışına ihtiyacı olabileceğini belirten Dr. Asuman Mersin Kökrek, "Kan bağışı gerektiğinde, insanların ihtiyacı olduğunda hayat kurtarır.

Herkesin bir gün kan bağışına ihtiyacı olabileceğini belirten Dr. Asuman Mersin Kökrek, "Kan bağışı gerektiğinde, insanların ihtiyacı olduğunda hayat kurtarır. İnsan vücudunda bulunan kan hücreleri diğer birçok hücrede olduğu gibi belirli bir ömür süreleri bulunur. Bunlar bu süreyi doldurur ölür, yenileri doğar. Bu eritrositler için 120 gündür. Eğer bir insan düzenli kan bağışında bulunursa kan hücreleri hep taze ve daha sağlıklı olur" dedi.

Etiketler : Düzenli kan bağışı Dr. Asuman Mersin Kökrek Kan bağışı
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