Düzenli kan bağışı hücreleri güçlendiriyor

Herkesin bir gün kan bağışına ihtiyacı olabileceğini belirten Dr. Asuman Mersin Kökrek, "Kan bağışı gerektiğinde, insanların ihtiyacı olduğunda hayat kurtarır. İnsan vücudunda bulunan kan hücreleri diğer birçok hücrede olduğu gibi belirli bir ömür süreleri bulunur. Bunlar bu süreyi doldurur ölür, yenileri doğar. Bu eritrositler için 120 gündür. Eğer bir insan düzenli kan bağışında bulunursa kan hücreleri hep taze ve daha sağlıklı olur" dedi.

