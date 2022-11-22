Duymayan çocuk öğrenemez

Anne karnında 7'nci ayda başlayan işitme yolculuğu ömür boyu devam eder. Odyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esra Yücel; işitme duyusunun, öğrenmenin temel yapı taşı olduğunu belirterek, "İşitme kayıplı bireylerin, koklear implant veya işitme cihazı sonrası sesleri duyması yeterli değildir. Onları anlamlandırmaları, işitmelerini diğer duyu sistemleri ile entegre etmeleri için işitsel rehabilitasyon şarttır" dedi. Rehabilitasyonun çoğunlukla çocukların konuşma becerisini öğrenmesi yolunda atılan adımlardan biri olarak kabul edildiğini ve özel eğitim programlarının uygulanması ile sınırlı kaldığını kaydeden Prof. Dr. Yücel, "Unutulmamalıdır ki işitemeyen birey öğrenemez, işitme öğrenmenin temel yapı taşıdır. İşitme kayıplıların, sesleri duymasını sağlamak yeterli değildir. Sesleri anlamlandırmak gerekir. Bunu, anlamını bilmediğiniz ve yabancı dilde tekrarlanan ifadeleri duymak gibi örneklendirebiliriz. Bireylerin işitmelerini diğer duyu sistemleri ile entegre etmeleri, ancak işitsel rehabilitasyon sayesinde mümkündür" dedi.

