VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kılıç kaburgama saplandı
ABD'de dikkat çeken buluşma!
Çarpıcı Ukrayna çıkışı
'Uzun masa'nın sırrı ortaya çıktı
Kılıçdaroğlu'nun provokasyonu İBB'yi paniğe sevk etti!
F-15 jetleri için onay çıktı
Hablemitoğlu suikastının şifreleri
Elon Musk'ın evlat acısı ortaya çıktı
Aşırı soğuk hava tüm yurdu etkileyecek!
Duygusal travmalar saçkırana neden olabilir
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 11 Şubat
Uyku bozukluğu kanser riskini artırıyor
Çocukta ateş pek çok hastalığın habercisi olabilir
Tansiyonunuz yükselirse libidonuz düşebilir
Sigara bırakmak isteyenlere nikotin alternatifi; Patlıcan
ABD Çin'i Rusya'yı gerginliği azaltmaya teşvik etmeye çağırdı
Fahrettin Altun: Başkan Erdoğan mesaisine bugün başlayacak
MSB'den nostaljik paylaşım
Bakan Özer: Öğretmen sayısı 500 binlerden 1,2 milyon civarına geldi
Eşi 'Sahile gezmeye gidiyorum' dedi, çocuklarını alıp evden kaçtı
Başkan Erdoğan, vefatının 104. yılında Sultan 2. Abdülhamid Han'ı andı
Başkan Erdoğan'dan, 'geçmiş olsun' video mesajına teşekkür
Biden: Enflasyona karşı elimizdeki her aracı kullanıyoruz
2 ilde eğitime kar engeli
11 Şubat 2022 Cuma 10:00:00 - Güncelleme:11 Şubat 2022 Cuma 10:00:00

Duygusal travmalar saçkırana neden olabilir

ABONE OL

Genellikle saçlarda, yuvarlak alan oluşturan dökülmelerle ortaya çıkan saçkıran, nedeni tam olarak bilinmeyen otoimmün bir hastalık olarak kabul edilse de ağırlıklı olarak strese bağlı olarak gelişiyor. Nadiren kronik hastalıklar ve tiroid kaynaklı da olabiliyor.

Genellikle saçlarda, yuvarlak alan oluşturan dökülmelerle ortaya çıkan saçkıran, nedeni tam olarak bilinmeyen otoimmün bir hastalık olarak kabul edilse de ağırlıklı olarak strese bağlı olarak gelişiyor. Nadiren kronik hastalıklar ve tiroid kaynaklı da olabiliyor.

Özellikle çocuklarda ilkokul ya da anaokula başlama, ebeveyn ayrılığı gibi travma yaratan stres durumları da saçkırana yol açabiliyor. Saçkıranın durumuna göre tedavi şekilleri de değişebiliyor. Dermatoloji Uzmanı Uz. Dr. Ali Rıza Başaran, "Saçkıran, saçların fark edilmeyecek şekilde küçük yamalar halinde dökülmesine neden olan bir durumdur. Ancak bu yamalar daha sonra fark edilebilir hale gelebilir. Alopesi yani saçkıran, sıklıkla öngörülemeyen saç dökülmesine neden olan yaygın bir otoimmün hastalıktır. Saçkıran insanları doğrudan hasta etmez ve bulaşıcı değildir. Bununla birlikte, duygusal olarak uyum sağlamak zor olabilir. Birçok insan için alopesi travmatik bir hastalıktır" dedi.

KAŞ VE KİRPİKLER DE DÖKÜLEBİLİR

Saç derisinde ve bazı durumlarda kaş, kirpik, yüzde ve vücudun diğer kısımlarında ani saç dökülmesi meydana gelebilir. Ayrıca yavaş gelişebilir ve yıllar sonra tekrarlayabilir. Bu durum, alopecia universalis adı verilen toplam saç dökülmesine neden olabilir ve saçların yeniden uzamasını önleyebilir. Saçlar uzadığında, saçların tekrar dökülmesi mümkündür. Saç dökülmesi ve yeniden çıkma derecesi kişiden kişiye değişir.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ÇÖKÜNCE!

Alopesi otoimmün bir durumdur. Bağışıklık sistemi sağlıklı hücreleri yabancı maddelerle karıştırdığında bir otoimmün durum gelişir. Normalde, bağışıklık sistemi vücudu virüsler ve bakteriler gibi yabancı istilacılara karşı korur. Ancak bir kişide saçkıran yani alopesi varsa, bağışıklık sistemi yanlışlıkla saç köklerine saldırır. Saç kökleri, kılların büyüdüğü yapılardır. Foliküller küçülür ve saç üretimini durdurarak saç dökülmesine neden olur. Saçkıranın neden olduğu hala kesin olarak bilinmemektedir. Birkaç tip alopesi areata vardır. Her tip, saç dökülmesinin derecesi ve diğer semptomlarla karakterize edilir. Her tipe birbirinden farklı tedavi yöntemi uygulanır.

KORTİZON KULLANMAK GEREKEBİLİR

Alopesi tedavisinin en yaygın şekli, bağışıklık sistemini baskılayabilen güçlü anti-inflamatuar ilaçlar olan kortizonların kullanılmasıdır. Bunlar çoğunlukla lokal enjeksiyonlar, topikal merhem uygulaması veya haplar şeklindedir. Saçkıran tedavisinde ilk olarak lokal tedavi krem ve losyonları saçkıran gelişen bölgeye uygulanır. Lokal tedavi bazen fayda sağlamayabilir. Farklı türlerde alopesiler vardır. Her alopesi türünde lokal tedavilerden olumlu yanıt alınamayabilir.

SARIMSAK SÜRMEK İYİ GELİYOR

Kremlerin yanında, eczanelerde satılan hazır karışımlar uygulanır. Bu uygulamaların yeterli gelmediği yerde saçkıranın çıktığı bölgeye uygulanan iğneler devreye girer. İğne ile kıl köklerine tüm ilacın yüzde 90'ına yakını enjekte edilebilmektedir. Saçkıranda sarımsak sürmek etkilidir. Burada amaç saçkıranın geliştiği bölgedeki kıl köklerini aktifleştirmektir. Saçkıran gelişen bölgeye çizik atmak, asit ve sarımsak sürmek eskilerden gelen bir yaklaşımdır. O bölgedeki kıl köklerini travma ile aktifleştirdiği için tekrar kılların çıkmasını sağlayabilmektedir.

BİTKİSEL KÜR TARİFİ

Saçkıran olan bölgeye düzenli olarak sarımsak sürmek saçın kısa sürede yeniden çıkmasına yardımcı olur. Eğer daha etkili bir formül arıyorsanız, 1-2 diş sarımsağı ezip bir miktar zeytinyağı ile karıştırın. Hazırladığınız bu karışımı dökülmenin olduğu bölgeye sürün ve üzerini bir bandaj ile kapatın, bir saat bekleyin. Bu kürü gece yatmadan önce uygulayıp sabah kadar bekleyebilirsiniz.

Etiketler : Duygusal travmalar bitkisel kür tarifi saç kıran
O artık hepimizin babası

O artık hepimizin babası
14 Şubat'ı n'apayım sevgilim yok

14 Şubat'ı n'apayım sevgilim yok
Aile yemeği

Aile yemeği
56. yaş sürprizi

56. yaş sürprizi
Etiler'de arabesk gecesi

Etiler'de arabesk gecesi
Güçlü kadını oynamak istiyor

Güçlü kadını oynamak istiyor
Mutluluğa ‘Evet' dediler

Mutluluğa ‘Evet' dediler
Kulisine giren tek kişiydim

Kulisine giren tek kişiydim
Sayenizde hayata döndüm

Sayenizde hayata döndüm

EN ÇOK OKUNAN HABERLER