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Duygusal stres kadınlarda sindirimi bozuyor
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23 Aralık 2022 Cuma 08:00:00 - Güncelleme:23 Aralık 2022 Cuma 08:00:00

Duygusal stres kadınlarda sindirimi bozuyor

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İrritabl Bağırsak Sendromu'nun (IBS), kadınlarda daha sık görüldüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Vedat Göral, "Bir kişinin duygusal stresi varsa, IBS yanıtı daha kötü olabilir. Bu, 'fonksiyonel' bir problemdir. Yani, bağırsak beyin mutsuzluk oluşturuyorsa, bağırsak da, mutsuz olabilmektedir. Beyindeki stres ve huzursuzluk, bağırsakları da huzursuz etmektedir" dedi.

İrritabl Bağırsak Sendromu'nun (IBS), kadınlarda daha sık görüldüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Vedat Göral, "Bir kişinin duygusal stresi varsa, IBS yanıtı daha kötü olabilir. Bu, 'fonksiyonel' bir problemdir. Yani, bağırsak beyin mutsuzluk oluşturuyorsa, bağırsak da, mutsuz olabilmektedir. Beyindeki stres ve huzursuzluk, bağırsakları da huzursuz etmektedir" dedi. IBS'li hastalarda tahriş edici maddelere (bağırsak gazı gibi) karşı diğer insanları rahatsız etmeyecek aşırı hassasiyet bulunduğunu belirten Prof. Dr. Göral, şöyle devam etti: "Beyindeki stres ve huzursuzluk, bağırsakları da huzursuz etmektedir. Çünkü beyin ve bağırsaklar beraber çalışmaktadır. Semptomlar genellikle ishal, kabızlık veya her ikisinin kombinasyonunu içerir. Şişkinlik ve karın ağrısı, sendromun bir parçasıdır ve genellikle bağırsak hareketlerinden sonra düzelir. Tanı, belirli kriterlerine ve diğer objektif bulguların eksikliğine göre konur. Yaşam stresini yönetme, destek alma için başa çıkma stratejilerinin geliştirilmesini içeren yaşam tarzı değişiklikleri önerilir."

Etiketler : Duygusal stres stres kadınlarda sindirimi bozuyor Beyindeki stres
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