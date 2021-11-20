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20 Kasım 2021 Cumartesi 08:02:00 - Güncelleme:20 Kasım 2021 Cumartesi 08:02:00

Düşen antikor seviyesi hatırlatma dozuyla artırılmalı

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Uzmanlar, Kovid-19 salgınıyla mücadelede Sağlık Bakanlığının aşı takvimine uyulmasını ve antikor seviyelerini yüksek tutmak için zamanı gelen herkesin hatırlatma dozlarını olmasını tavsiye etti. Salgınla mücadelede uygulanan aşıların etkisinin zaman içinde azaldığını anımsatan Prof. Dr. Şaban Gürcan, hatırlatma dozlarının yapılmasıyla antikor seviyelerinin yükseltilmesi gerektiğini vurguladı. Antikorların vücuda giren mikroorganizmaları nötralize edip etkisini göstermeden yok etmeyi sağlayan moleküller olduğunu anlatan Gürcan, "Antikorlar vücudumuzdaki savunma sistemlerinin yaptığı silahlar. Ancak bu silahlar yapıldığı zaman ömür boyu kanda kalmıyor. Belli bir yarılanma ömrü var. Her enfeksiyon ve mikrop için de bu süre değişebiliyor" dedi.

Etiketler : koronavirüs kovid-19 şaban gürcan
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