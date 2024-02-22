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22 Şubat 2024 Perşembe 07:30:00 - Güncelleme:22 Şubat 2024 Perşembe 07:30:00

Duruş bozukluğu skolyoz işareti

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Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Ali Kemal Ulaş, skolyoz hakkında bilgilendirmede bulundu. Ulaş, çocuklarda kötü duruş, omuz seviyeleri arasında eşitsizlik, bel çukurlarındaki asimetri gibi belirtilerde skolyoz ihtimalinin düşünülmesi gerektiğini belirtti.

Skolyoz hakkında bilgilendirmede bulunan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Ali Kemal Ulaş, "Çocuklarda kötü duruş, omuz seviyeleri arasında eşitsizlik, bel çukurlarındaki asimetri, bel kemiğinde bir tarafın öne çıkıntı yapması, kürek kemiğinde tümsek görünümü, elbiselerin vücuda tam oturmaması ve kızlarda eteğin yukarı doğru çekilmesi gibi belirtiler görüldüğünde skolyoz ihtimali düşünülerek vakit kaybetmeden hekime başvurulmalı" dedi. Ulaş "Her 100 kişiden 2 ila 4'ünde görülüyor" diye ekledi.

Etiketler : duruş bozukluğu skolyoz çocuk
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