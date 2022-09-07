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07 Eylül 2022 Çarşamba 17:00:00 - Güncelleme:07 Eylül 2022 Çarşamba 17:00:00

Dünyanın İlk 'Sprey Koronavirüs Aşısı' onay aldı

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Çin merkezli CanSino Biologics adlı biyoteknoloji şirketi tarafından geliştirilen sprey şeklindeki koronavirüs aşısına kullanım onayı verildi.

Çin merkezli CanSino Biologics adlı biyoteknoloji şirketi tarafından geliştirilen sprey şeklindeki koronavirüs aşısına kullanım onayı verildi. Aşı, dünyanın ilk iğnesiz koronavirüs aşısı oldu. Sprey aşı, Çin'de kullanılan aşılarla aynı içeriği taşıyor. Fakat aşı, insan vücuduna iğne yoluyla değil, burun spreyi şeklinde sokuluyor. Aşının formülü, insan vücudunun virüsü tanımasını sağlayacak genetik materyaller de içeriyor.

Paylaşılan detaylara göre aşı, koronavirüs hakkında vücuda bilgi sunmak için virüsün soğuk algınlığı virüsünün zararsız bir versiyonundan faydalanıyor. Aşı, Dünya Sağlık Örgütü'nün paylaştığı verilere göre tek doz ile COVID-19'un ciddi etkilerinden %92 oranında koruma sağlarken, hastalığın kendisinden de %58 oranında koruma sağlıyor.

Aşının klinik çalışmalarında elde edilen veriler, sprey şeklindeki aşının Asya bölgesinde kullanılan aşıların iki dozda sunduğu koruma kadar koruma sağladığını da gösterdi. Öte yandan daha önceki grip dönemleri, sprey şeklindeki aşının iğneyle yapılan aşılara göre daha az koruma sağladığını göstermişti. Yeni koronavirüs aşısının tam olarak ne kadar etkin olduğuysa kullanımının yaygınlaşmasıyla belli olacak.

Etiketler : Sprey Koronavirüs Aşısı CanSino Biologics biyoteknoloji şirketi
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