Dünyada ilk olacak

Türkiye'nin koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uyguladığı aşılama programı devam ediyor. Yerli aşı Turkovac, yeterli bilimsel verilerin toplanmasının ardından kullanıma sunuldu. Yerli aşı için yeni çalışma bugün başlatıldı.

Bu kapsamda, iki BioNTech üzerine bir doz Turkovac çalışması yapılarak hastadaki antikor değişimi gözlenecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çarşamba günü gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, mRNA üzeri inaktif çalışmasının dünyada ilk olacağını söylemişti.

Konu hakkında bilgi veren Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane Başhekimi ve TURKOVAC Faz-2 B Çalışma Koordinatörü Doç. Dr. İhsan Ateş, şunları ifade etti:

"Bugünkü çalışmamız geçen hafta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu 2 doz Biontech sonrası 90 gün geçen gönüllülerde Turkovac hatırlatma dozunu yapacağımız Faz-2B bir çalışma. Bu çalışma kapsamında dediğimiz gibi 2 doz Biontech aşısı yapılmış ve üzerinden 90 gün geçen gönüllülerimize Turkovac yapıyoruz. Burada çalışmamız açık etiketli, yani gönüllü istediği aşıyı tercih edebilecek.

İki kollu bir çalışma ve toplam 5 merkezde yapılacak. Bu merkezler Ankara Şehir Hastanesi koordinatörlüğünde olmak üzere İzmir ve İstanbul'dan 3 merkez ile toplamda 5 merkezde yapılacak. Çalışma iki kollu dememizin sebebi, burada malumunuz aşımız Şanlıurfa'da Dollvet fabrikasında ve Tekirdağ'da Koçak Farma firmasında üretilen bir aşı. Bu çalışmada iki kollu olarak Dollvet ve Koçak Farma'da üretilen kendi aşımızın ürünlerini kıyaslayacağız.

Bu da her iki kolda 517 gönüllü olmak üzere toplam bin 34 gönüllüye ulaşarak çalışmamızı tamamlayacağız. 3 ay gibi kısa bir süre içerisinde çalışmamızın tamamlanmasını bekliyoruz. Ama bu çalışmanın daha kısa süre içerisinde biteceğini tahmin ediyoruz. Biontech çalışmamız gönüllülerini bekliyor."

Turkovac çalışmasının diğer kollarda da devam ettiğini belirten Doç. Dr. Ateş, "Bundan sonra tabii ki Turkovac ile ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Bu hafta içerisinde, hafta sonuna doğru ergenlerde Turkovac uygulama çalışmamız olacak. Primer bir çalışma olacak bu. Bunu müteakiben önümüzdeki hafta da gebelerde aşılama çalışmamıza başlamış olacağız" dedi.