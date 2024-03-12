Dünyada bir ilk: Kalp hastalıkları nefesten teşhis ediliyor
Türk bilim adamları tarafından dünyada bir ilke imza atılarak, geliştirilen elektronik burun ile kalp hastalıkları nefesten teşhis edilebiliyor.
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniğinde elektronik burunla yapılan hastalık teşhisi çalışmalarında başarılı sonuçlar elde edildi. Bu çalışmaya gönüllü olarak katılan kişiler kendilerine verilen 10 litrelik tek kullanımlık steril poşetleri yine steril ağızlıklar kullanmak suretiyle üfleyerek nefesleri ile doldurdular. Bu poşetlerdeki nefesler, içinde gaz sensörleri olan elektronik burun aracılığıyla bilgisayara veri halinde kaydedildi.
- Dünyada bir ilk: Kalp hastalıkları nefesten teşhis ediliyor
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