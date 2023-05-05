05 Mayıs 2023 Cuma 16:48:00 - Güncelleme:05 Mayıs 2023 Cuma 16:48:00
Dünya Sağlık Örgütü: Kovid-19 küresel acil sağlık durumu olmaktan çıktı
Dünya Sağlık Örgütü: Kovid-19 küresel acil sağlık durumu olmaktan çıktı
Dünya Sağlık Örgütü: Kovid-19 küresel acil sağlık durumu olmaktan çıktı
- DSÖ: Kovid-19'un uluslararası halk sağlığı acil durumu sona erdi
- Dünya Sağlık Örgütü: Kovid-19 küresel acil sağlık durumu olmaktan çıktı
- Haftada 30 dakika telefonla konuşmak yüksek tansiyon riskini artırabilir
- Erzurum Şehir Hastanesi bölgenin ve komşu ülkelerin "sağlık üssü" oldu
- Yeni bulunan Alzheimer ilacı hastalığın ilerlemesini üçte bir yavaşlatıyor
- Yozgat Şehir Hastanesi günde ortalama 4 bin 700 hastaya hizmet sunuyor