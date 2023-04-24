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24 Nisan 2023 Pazartesi 22:48:00 - Güncelleme:24 Nisan 2023 Pazartesi 22:48:00

DSÖ ve ortakları, milyonlarca çocuğun aşılanması için yeni kampanya başlattı

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve ortakları, Kovid-19 sürecinde çocuklar arasında düşen aşılama oranını artırmak için yeni bir kampanya başlattı.

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, DSÖ, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Bill & Melinda Gates Vakfı, aşı ittifakı GAVI ile diğer küresel ve bölgesel sağlık ortaklarının, milyonlarca çocuğun aşılanması için DSÖ'nün "Bağışıklama Gündemi 2030" stratejisi kapsamında başlatılan kampanyaya katıldığı belirtildi.

Açıklamada, kampanyanın, salgın sürecinde sağlık sistemlerine fazla yüklenilmesi nedeniyle 100'den fazla ülkede çocukların aşılama oranında yaşanan düşüşü tersine çevirmeyi hedeflediği kaydedildi.

Açıklamada, salgın döneminde uygulanan sokağa çıkma yasakları neticesinde insanların seyahat ve hizmetlere erişimlerinin kısıtlandığı hatırlatılırken, bu durumun çocuklarda aşılama oranının düşmesine de neden olduğuna değinildi.

Çatışmalar, iklim krizi ve aşılamada kararsızlık gibi etkenlerin de aşılama oranının düşmesine sebep olduğu belirtilen açıklamada, çocukların aşılanmasında "en azından salgın öncesi seviyelere ulaşmak" istendiği aktarıldı.

Sadece 2021'de 25 milyon çocuğun en az bir aşısının eksik olduğu kaydedilen açıklamada, "Kızamık, difteri, çocuk felci ve sarı humma gibi önlenebilir hastalık salgınları şimdiden daha yaygın ve şiddetli hale geldi. Kampanya, çocukların aşı ile önlenebilir salgınlardan korumayı, hayatlarını kurtarmayı ve ulusal sağlık sistemlerini güçlendirmeyi hedefliyor." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, kampanyanın ortaklarının, çocukluk çağı aşılamasında ilerleme sağlamak için sağlık hizmetleri iş gücünü güçlendirmek, sağlık hizmetlerini iyileştirmek, aşılara yönelik güven ve talep oluşturmak ile aşılamanın eski haline getirilmesindeki boşlukları ve engelleri ele almak için ülkelerle çalışacağı da kaydedildi.

"HİÇBİR ÇOCUK AŞIYLA ÖNLENEBİLİR BİR HASTALIK NEDENİYLE ÖLMEMELİ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, özellikle düşük gelirli ülkelerdeki milyonlarca çocuk ve ergenin, ölümcül salgınların arttığı dönemde aşı olamadığına değindi.

DSÖ'nün onlarca ülkede aşılama ve diğer sağlık hizmetlerinin eski haline dönmesi için desteklerini sürdürdüğünü anımsatan Ghebreyesus, aşılamada eski seviyelere yetişmenin en önemli öncelik olduğunu belirtti.

Ghebreyesus, "Hiçbir çocuk aşıyla önlenebilir bir hastalık nedeniyle ölmemeli." ifadelerini kullandı.

Etiketler : DSÖ bm Ghebreyesus
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