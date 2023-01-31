Dudak çatlaması vitamin eksikliğinin belirtisi olabilir

Pek çok insanın az sıvı alımı, yetersiz beslenme ya da çeşitli hastalıklar nedeniyle dudak çatlaması sorunu yaşadığını belirten Uz. Dr. Ali Rıza Başaran, "Ruj, nemlendirici krem ve hatta diş macunu gibi ürünler de çatlamış dudaklara sebebiyet veriyor" dedi. Dudakların, vücudun geri kalanından daha fazla dış etkenlere maruz kaldığını belirten Uz. Dr. Ali Rıza Başaran, "Soğuk veya kuru hava, güneşe maruz kalma, dudakları sık sık yalama veya dehidrasyon (sıvı kaybı) nedeniyle dudaklar kuruyarak çatlar. Bazı durumlarda, soğuk algınlığı, dehidrasyon ve beslenme eksiklikleri gibi hafif durumlar da dudak çatlaması gelişebilir. Çatlamış dudaklar, özellikle folat (B9 vitamini), riboflavin (B2 vitamini), piridoksin (B6) ve kobalamin (B12) vitaminlerinin eksikliklerinin yaygın bir belirtisidir. Bazı durumlarda şeker hastalarında da dudak çatlaması görülebilmektedir" diye konuştu.

