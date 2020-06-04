DSÖ'den, Koronavirus salgınında ikinci dalga uyarısı: Yıkıcı sonuçları olabilir
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19'un tekrar yükselişe geçebileceği riskinin bulunduğunu ve gerekli önlemlerin alınmaması halinde yıkıcı sonuçlara yol açabileceğini belirtti.
DSÖ Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Kluge, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yeniden yükselişe geçebileceğini ve virüsün durdurulmamasının yıkıcı sonuçları olabileceğini ifade etti.
İnternet üzerinden düzenlenen çevrimiçi brifingde konuşan Kluge, “İkinci dalga kaçınılmaz değil, ancak giderek artan sayıda ülke kısıtlamaları kaldırıyor. Kovid enfeksiyonunun tekrar yükselişe geçmesi gibi açık bir tehdit var, eğer durdurulmazsa ikinci bir dalga gelebilir ve çok yıkıcı olabilir” dedi.
Kluge, “Bugün, işler yılın başında olduğundan daha iyi değil" diyerek “Hala Kovid için ne bir aşı ne de tedavimiz bulunuyor” ifadelerini kullandı.
Rus uzmanlar da yeni bir Kovid-19 dalgası olasılığını dışlamıyor. Rospotrebnadzor (Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu) Başkanı Anna Popova, Kovid-19’un ikinci dalgasının sonbaharda diğer solunum yolu enfeksiyonlarıyla birlikte ortaya çıkacabileceğini ve daha şiddetli seyredebileceğini belirtmişti.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), .11 Mart’ta yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) pandemi olarak ilan etti. DSÖ’nin son verilerine göre, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 6.1 milyonu geçti, 376 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.
- Salgının gidişatı: Ağrı Dağı gibi değil de Erciyes gibi olursa sorun yok
- DSÖ'den kritik korona uyarısı! Çok yıkıcı olabilir!
- DSÖ Kovid-19 hastaları için 'hidroksiklorokin'in denemelerini tekrar başlatıyor
- Korkutan koronavirüs uyarısı: Hızlı şekilde eski normale dönersek 2. dalga daha beklenenden erken gelebilir ve daha şiddetli olabilir
- Büyükşehirlerde yaşayanlara 'alerjik rinit' uyarısı
- Korkulan oldu: Koronavirüsü 12 kişiye böyle bulaştırmış!