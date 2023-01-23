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23 Ocak 2023 Pazartesi 21:15:00 - Güncelleme:23 Ocak 2023 Pazartesi 21:15:00

DSÖ'den 2023'te acil durumdakilere yardım için 2,54 milyar dolarlık destek çağrısı

Kaynak: AA

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 2023'te dünya genelinde acil sağlık durumlarıyla karşı karşıya kalan milyonlarca kişi için başlattıkları 2,54 milyar dolarlık yardım çağrısına destek talebinde bulundu.

DSÖ, 2023 yılı için acil sağlık durumuyla yüzleşen milyonlarca kişiye destek çağrısını bugün başlattı.

Acil sağlık durumu çağrısının tanıtımında konuşan Ghebreyesus, "Size mutlu bir yeni yıl diliyorum ancak rekor sayıda, 339 milyon, insan için mutlu bir yıl değil. Yeni, onlar için umut yerine, hastalık, açlık, çatışma ve insanları evlerinden uzaklaştıran iklimle ilgili felaketler gibi korkular getiriyor." dedi.

Ghebreyesus, 2023'te benzeri görülmemiş krizlere tanıklık ettiklerini ifade ederek, geçen yıla göre insani yardıma muhtaç kişi sayısında yaklaşık yüzde 25'lik bir artış yaşandığına işaret etti.

Dünyanın birbiriyle örtüşen çok sayıda krizle karşı karşıya olduğuna değinen Ghebreyesus, en çok etkilenenlerin, en savunmasız kişiler olduğunu belirtti.

Ghebreyesus, "Küresel olarak insani ihtiyaçların yüzde 80'i çatışmalardan kaynaklanıyor. Önlenebilir anne ve çocuk ölümlerinin yarısı kırılgan, çatışmalardan etkilenmiş ve savunmasız bölgelerde yaşanıyor. Bu fonlar DSÖ'nün dünya genelindeki çalışmalarını destekleyecek." diye konuştu.

BAĞIŞÇILARA DESTEK ÇAĞRISI

Bu sorunların görmezden gelinmemesi gerektiğini ve kendiliğinden çözülmeyeceğini kaydeden Ghebreyesus, "Bu nedenle dünyanın genelindeki bağışçılarımızı, DSÖ'nün 2,54 milyar dolarlık sağlık acil durum çağrısını desteklemeye davet ediyoruz." şeklinde konuştu.

DSÖ, Pakistan'daki sel, Afrika'daki gıda güvensizliği, Ukrayna'daki savaş ve Yemen, Afganistan, Suriye ve Etiyopya'daki çatışma gibi tüm bu acil durumlara yanıt vermeyi hedefliyor.

Öte yandan, sağlık sistemlerini zorlayan Kovid-19, kolera, kızamık ve diğer öldürücü salgınlar da DSÖ'nün güncel olarak mücadele ettiği krizler arasında yer alıyor.

Etiketler : DSÖ Adhanom Ghebreyesus Ghebreyesus
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