Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), son dönemin popüler zayıflama ilaçlarının sahte versiyonlarına dikkat çekti.

İNTERNETTEN İLAÇ ALMAYIN



DSÖ tarafından yayınlanan ilk resmi bildirimde, 2022'den bu yana tüm coğrafi bölgelerde sahte semaglutid ilaçlarında artış gözlendiğini belirten DSÖ, internette veya sosyal medyada bazı belirsiz sitelerin önerisi üzerine değil sadece doktor tavsiyesiyle bu ilacın kullanılması gerektiğini vurguladı.

SAĞLIK İÇİN TEHLİKELİ



Kan şekeri seviyelerini düşürmek ve iştahı bastırdığı için kilo kaybı için reçete edilen semaglutid sınıfı ilaçların sahtesin insan sağlığına zarar verdiğini açıklayan DSÖ, "Semaglutidler, mevcut yüksek maliyetleri nedeniyle DSÖ'nün diyabet yönetimi için önerdiği tedavilerin bir parçası değil. Aynı etkilere benzer daha uygun fiyatlı tedaviler mevcut" bilgisini verdi.