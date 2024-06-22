VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İstek değil, ihtiyaç! Tatil bavulunda mutlaka olması gerekenler...
Türk Telekom'dan kas hastaları için yapay zeka destekli çözüm
En pahalısı İsviçre, en ucuzu Türkiye
Obez kedi pilatesle kilo verdi
Siperden çıkarıldı, cephelerde okutuldu
Hasta ve yaşlılara sıcak uyarısı
22 Haziran 2024 Cumartesi 08:00:00 - Güncelleme:22 Haziran 2024 Cumartesi 08:00:00

DSÖ uyardı: Zayıflarken ölmeyin

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

ABONE OL

DSÖ, tip 2 diyabet ve obezite tedavisinde kullanılan semaglutid sınıfı ilaçların sahtelerine karşı uyardı. Kilo kaybı için tercih edilen ilaçların sahteleri sağlığa zarar veriyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), son dönemin popüler zayıflama ilaçlarının sahte versiyonlarına dikkat çekti.

İNTERNETTEN İLAÇ ALMAYIN

DSÖ tarafından yayınlanan ilk resmi bildirimde, 2022'den bu yana tüm coğrafi bölgelerde sahte semaglutid ilaçlarında artış gözlendiğini belirten DSÖ, internette veya sosyal medyada bazı belirsiz sitelerin önerisi üzerine değil sadece doktor tavsiyesiyle bu ilacın kullanılması gerektiğini vurguladı.

SAĞLIK İÇİN TEHLİKELİ

Kan şekeri seviyelerini düşürmek ve iştahı bastırdığı için kilo kaybı için reçete edilen semaglutid sınıfı ilaçların sahtesin insan sağlığına zarar verdiğini açıklayan DSÖ, "Semaglutidler, mevcut yüksek maliyetleri nedeniyle DSÖ'nün diyabet yönetimi için önerdiği tedavilerin bir parçası değil. Aynı etkilere benzer daha uygun fiyatlı tedaviler mevcut" bilgisini verdi.

Etiketler : dsö sahte ilaç zayıflama kilo obezite tip 2 diyabet
Demet Akalın'ın acı kaybı!

Demet Akalın'ın acı kaybı!
Bige'nin fotoğraf sevdası

Bige'nin fotoğraf sevdası
'Sinemadaki jön eksikliği' tartışmasına cevap

'Sinemadaki jön eksikliği' tartışmasına cevap
Playback tepkisi

Playback tepkisi
Bayram maratonu

Bayram maratonu
Ayrılık iddialarına yanıt

Ayrılık iddialarına yanıt
Baba-kız kavuştu

Baba-kız kavuştu
Bir hayalini daha gerçekleştirdi

Bir hayalini daha gerçekleştirdi
Mayo ile marş söylenmez!

Mayo ile marş söylenmez!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX