DSÖ uyardı: Zayıflarken ölmeyin
Kaynak: AKŞAM Gazetesi
DSÖ, tip 2 diyabet ve obezite tedavisinde kullanılan semaglutid sınıfı ilaçların sahtelerine karşı uyardı. Kilo kaybı için tercih edilen ilaçların sahteleri sağlığa zarar veriyor.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), son dönemin popüler zayıflama ilaçlarının sahte versiyonlarına dikkat çekti.
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SAĞLIK İÇİN TEHLİKELİ
Kan şekeri seviyelerini düşürmek ve iştahı bastırdığı için kilo kaybı için reçete edilen semaglutid sınıfı ilaçların sahtesin insan sağlığına zarar verdiğini açıklayan DSÖ, "Semaglutidler, mevcut yüksek maliyetleri nedeniyle DSÖ'nün diyabet yönetimi için önerdiği tedavilerin bir parçası değil. Aynı etkilere benzer daha uygun fiyatlı tedaviler mevcut" bilgisini verdi.