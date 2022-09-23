DSÖ: Suriye'de 253 kolera vakası var, 23 kişi öldü

DSÖ: Suriye'de 253 kolera vakası var, 23 kişi öldü

Sözcü Chaib, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisindeki düzenlediği haftalık basın toplantısında, Suriye'deki kolera salgınına dair son durumu değerlendirdi.

Chaib, koleranın Suriye'de Halep, Haseke, Deyrizor, Lazkiye, Şam ve Humus'ta etkili olduğunu belirterek, 20 Eylül itibarıyla ülke genelinde 253 vaka ve kolera nedeniyle 23 can kaybı görüldüğünü kaydetti.

DSÖ'nün kolerayla mücadele kapsamında Dubai hükümetinin yardımıyla bölgeye ilaç ve ekipman yardımında bulunduğu bilgisini paylaşan Chaib, şimdiye kadar yollanan ekipman ve ilaçla tedavinin sürdüğünü aktardı.

Chaib, kolera mikrobunun çoğunlukla işlenmemiş kaynaklardan alınan sular ve kirli suyla sulanan sebzelerden yayıldığını söyledi.