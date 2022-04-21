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21 Nisan 2022 Perşembe 19:32:00 - Güncelleme:21 Nisan 2022 Perşembe 19:32:00

DSÖ: Kovid-19 vaka artış oranı düşüşünü sürdürüyor

Kaynak: AA

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Dünya Sağlık Örgütü, küresel Kovid-19 vaka artış oranının son bir aydır düşüşünü sürdürdüğünü açıkladı.

Örgütün yayımladığı Haftalık Kovid-19 Güncellemesi raporunda, 11-17 Nisan'daki küresel vaka artış verileri paylaşıldı.

Rapora göre, bu zaman aralığında dünyada toplam 5,5 milyon Kovid-19 vakası görülürken 18 bin 215 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Küresel vaka artış oranı, bir önceki haftaya göre yüzde 24 azaldı ve martın son haftasından bu yana küresel vakalardaki düşüş devam etti.

Bir önceki 7 güne göre, vakalardaki en büyük düşüş yüzde 28 ile Batı Pasifik bölgesinde görülürken en az düşüş, yüzde 2 ile Amerikalar bölgesinde kaydedildi.

KOVİD-19 BU YIL KONTROL ALTINA ALINABİLİR

DSÖ tarafından 30 Mart'ta yayımlanan 2022'de Kovid-19 Küresel Acil Durumunu Bitirmek için Stratejik Hazırlık ve Mücadele Planı'nda virüsün evrimine dair 3 senaryo yer alıyor.

Birinci senaryoda, bundan sonra güçlendirici aşı dozlarını gerekli kılmayacak şekilde az ve etkisiz Kovid-19 varyantlarının çıkacağı öngörülüyor.

İkinci senaryoda, virüsün evrim geçirmeye devam etmesi, fakat aşılamalar sayesinde ağır hastalık oranının azalması bekleniyor.

Üçüncü senaryoda da virüsün daha şiddetli ve bulaşıcı varyantlarının çıkması ve bu yeni tehdide karşı mevcut aşıların işe yaramaması ihtimali üzerinde duruluyor.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Örgütün Stratejik Hazırlık ve Mücadele Planı'na dair değerlendirmesinde, Kovid-19'un bu yılın sonuna doğru tamamen kontrol altına alınabileceğini belirtmiş, en iyi senaryonun gerçekleşebilmesi için küresel aşılama oranının artırılması tavsiyesinde bulunmuştu.

Etiketler : Örgüt DSÖ Kovid-19
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