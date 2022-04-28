VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi alınacak
BM: İngiltere'de 'mülteci karşıtı yasa tasarısı'nın kabulü uluslararası sistemi zayıflatabilir
Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı: Rusya tebligatlarımıza yanıt vermiyor
Tunceli'de Eren Abluka-7 Operasyonu başlatıldı
Mersin'de bombalı eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 6 terörist yakalandı
DSÖ: Belçika'daki çikolata ürünlerine bağlı dünyada 151 salmonella vakası var
Kamu kurumlarının yurt dışından sağladığı kredilerde Hazine garantisi oranı artırıldı
Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı harekatı bölgelerinde 12 terörist etkisiz hale getirildi
Merkez Bankası 2022 sonu enflasyon tahminini güncelledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek
e-Devlet'in yeni hizmeti duyuruldu! Bütün fiyatlar tek ekranda
Emekli maaşları değişiyor!
Terör yuvaları darmadağın!
Türkiye'den kritik SAMP-T açıklaması
'Kaset Kumpas' davası sonrası çarpıcı çıkış
Rusya'yı o listeye alıyorlar
Bir ülke daha Bayraktar TB2'yi tercih etti
Bayramda hava nasıl olacak?
Oyunculuk beni korkutuyor
Karavanı Twitter'ı çalkaladı
Çağlar'ın 11 yaşında çocuğu var!
Ekrana döneceğim
Çocukluğuna döndü
Estetikle herkes aynı
28 Nisan 2022 Perşembe 11:18:00 - Güncelleme:28 Nisan 2022 Perşembe 11:18:00

DSÖ: Belçika'daki çikolata ürünlerine bağlı dünyada 151 salmonella vakası var

Kaynak: AA

ABONE OL

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Belçika'da Kinder çikolata ürünlerinin fabrikasında salmonella bakterisi tespit edilmesinin ardından dünya genelinde çikolata ürünleriyle bağlantılı 151 salmonella enfeksiyonu bulunduğunu açıkladı.

Örgütten yapılan yazılı açıklamada, salmonella vakalarına ilişkin güncel bilgiler ve DSÖ üyesi ülkelere tavsiyeler paylaşıldı.

Açıklamada, şimdiye kadar insan vücuduna bulaşan salmonella ile aynı genetik yapıya sahip bakterilerin Belçika'nın Arlon kentindeki Kinder fabrikasında, Aralık 2021 ve Ocak 2022'de yapılan teftişler sırasında hammadde içeren bazı tankerlerde tespit edildiği aktarıldı.

Fabrikada gerekli hijyen tedbirleri alınıp ürünlerdeki salmonella testinin negatif çıkması sonucu Arlon'daki fabrikada üretilen Kinder ürünlerinin Avrupa'ya ve dünyaya dağıtıldığı kaydedildi.

25 Nisan itibarıyla dünya genelinde, Kinder ürünleriyle bağlantısından şüphe edilen 151 salmonella vakası tespit edildiği, bu vakaların 65'inin İngiltere, 26'sının Belçika, 25'inin Fransa, 10'unun Almanya, 15'inin İrlanda, 4'ünün İsveç ve 2'sinin Hollanda'da görüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Lüksemburg, Norveç, İspanya ve ABD'de ise birer vaka görüldüğü bildirildi.

Vakaların yüzde 89'u çocuk

Vakaların yüzde 89'unu 10 yaş altı çocukların oluşturduğu ve 21 vakada kusma, mide bulantısı ve kanlı ishal gibi ağır belirtilerin görüldüğü açıklandı.

Salmonella enfeksiyonu kaynaklı can kaybının yaşanmadığı belirtildi.

Türkiye'den Kinder ürünlerine salmonella analizi zorunluluğu

Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, 19 Nisan'da, Kinder marka ürünlerin ithalatında salmonella analizi yapılması zorunluluğu getirmişti.

Konuya ilişkin, bitkisel ithalatta yetkili 44 il müdürlüğüne yazı gönderilmişti.

Bazı Avrupa ülkeleri de salmonella sal

Etiketler : DSÖ üyesi Avrupa ülkeleri Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı Kinder marka ürünleri
Moraller bozuk

Moraller bozuk
Eğlenceli set

Eğlenceli set
Kozmetik işine girdi

Kozmetik işine girdi
Barış Akarsu'nun filminde

Barış Akarsu'nun filminde
Meydanda konser coşkusu

Meydanda konser coşkusu
Dünürler iftarda buluştu

Dünürler iftarda buluştu
Müziğe hızlı giriş

Müziğe hızlı giriş
Yanlış bir şey yazmayın!

Yanlış bir şey yazmayın!
Aşk tam gaz

Aşk tam gaz

EN ÇOK OKUNAN HABERLER