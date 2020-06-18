DSÖ'den flaş açıklama! Koronavirüs aşısı önce bu 4 gruba verilecek

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)'nden yapılan açıklamaya göre koronavirüs aşısında öncelik; sağlık çalışanları, güvenlik güçleri, yüksek risk grubundaki kişiler ve 65 yaş üstü vatandaşların olacak..



ABD, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere pek çok ülkedeki aşı prototiplerinde insanlı deneylere geçilirken, ilaç şirketleri üretilecek dozlarla ilgili ön anlaşmalar imzalamaya da başladı. Dr. Soumya Swaminathan, aşının onay alması durumunda adil ve erişilebilir bir şekilde dağıtılması için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Swaminathan, ilk grubun ardından ise yüksek bulaşma riski taşıyan et fabrikaları, hapishaneler ve bakım evlerindeki kişilerin aşıya erişim sağlamasının hedeflendiğini vurguladı.