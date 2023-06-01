Dr. Salih Cüneyt Aydemir: 3 haftadan uzun süren öksürüğe dikkat!

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Salih Cüneyt Aydemir, uzun süren öksürüklerin altında ciddi hastalıklar yatabileceğini belirterek uyardı: "3 haftadan daha uzun süren bir öksürüğünüz varsa mutlaka hekime başvurmalısınız."

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Salih Cüneyt Aydemir, öksürüğün ciddi hastalıkların teşhisinde önemli bir bulgu olduğunu dile getirdi. Öksürüğün çoğu zaman önemsenmediğini ifade eden Dr. Aydemir, "Bazı hastalar 'Sigara içiyorum, o yüzden öksürmem normal', 'Üşüttüğüm için öksürüyorum', 'Ben zaten hep öksürürüm' diye düşünerek doktora gitmeyi maalesef ihmal ediyorlar. Ancak öksürüğün altından çok önemli hastalıklar çıkabilir" dedi.

UZUN SÜREN ÖKSÜRÜK YAŞAM KALİTESİNİ DÜŞÜRÜYOR

Koronavirüs pandemisi sonrasında öksürüğün daha çok önem kazandığını söyleyen Dr. Salih Cüneyt Aydemir, "Birtakım viral hastalıklardan sonra öksürüğün geçmediğini gözlemliyoruz. Ancak çok uzun süren öksürük de kişinin hayatını altüst ediyor, yaşam kalitesini düşürüyor" diye konuştu. 3 haftadan uzun süren öksürüklerde mutlaka bir doktora başvurulması gerektiğinin altını çizen Dr. Aydemir, sözlerini şöyle sürdürdü: "Eğer 3 haftadan daha uzun süredir öksürüyorsanız vakit kaybetmeden bir hekime başvurun. Göğüs hastalıkları ve dahiliye uzmanları mutlaka akciğerinizin görüntülenmesini sağlamalı."