Dr. Murat Taraktaş: Sinsi hastalık hipertansiyona dikkat!

Hipertansiyonun tüm dünyada yaygın olarak görülen, kronik bir hastalık olduğunu dile getiren Kardiyoloji Uzmanı Dr. Murat Taraktaş, hastalık hakkında şu bilgileri verdi: "Tansiyon, kalbin kanı vücuda pompalarken damar duvarında oluşturduğu basınçtır. Sağlıklı bireylerde bu basınç normal seviyelerde seyreder. Kalbin kanı pompalarken damarda oluşturduğu basıncın normal değerlerin üzerinde olması durumuna hipertansiyon diyoruz. Büyük tansiyonun 140 mmHg ve üzeri, küçük tansiyonun 90 mmHg ve üzerinde olması, yüksek tansiyon olarak kabul edilir. Hipertansiyon, başta kalp ve damar hastalıkları olmak üzere birçok hastalığa zemin hazırlar. Kalp, beyin ve böbrek gibi önemli organlarda ciddi hasarlara yol açabilir, hatta ölüme dahi neden olabilir. O nedenle, neredeyse iki yetişkinden birinde görülen bu hastalıkla ilgili bilinçli olmak hayati derecede önemlidir."

HİPERTANSİYON NEDEN OLUR?

Dr. Murat Taraktaş, "Hipertansiyon neden olur?" sorusunu ise şöyle yanıtladı: "Maalesef hipertansiyon hastalarının neredeyse yüzde 90'ında hastalığın nedeni belli değildir. Bu kişilerde kan basıncı, bilinen herhangi bir sebep olmadan yükselir. Genetik aktarımın hipertansiyonda büyük rol olduğu biliniyor. Eğer bir kişinin ailesinde hipertansiyonlu varsa, o kişide de hipertansiyon gelişme olasılığı yüksektir. Hipertansiyonun bilinen en sık nedenleri arasında hareketsiz yaşam, fazla kilo, stres, sigara ve alkol tüketimi de yer almaktadır. Ayrıca aşırı tuzlu ve yağlı beslenme, şeker ve kolesterol hastalığı, gebelik, bazı ilaçların uzun süre kullanılması, damarlardaki darlıklar ve bazı tümörler de hipertansiyona yol açabilir."

HİPERTANSİYON TANISI NASIL KONULUR?

Bir kişiye hipertansiyon tanısı konulabilmesi için birden fazla tansiyon ölçümü yapılması gerektiğini ifade eden Dr. Murat Taraktaş şu bilgileri verdi: "Tansiyonu etkileyen çok fazla faktör vardır. Tansiyonumuz, heyecan ya da panik durumunda da yükselebilir. Bu nedenle bir kere yapılan ölçümde değerleri yüksek çıktı diye bir kişiye hipertansiyon tanısı koyamayız. Doğru tanı ve teşhis için 2 haftalık süreçte, haftada birkaç kez ölçüm yapılması gerekir. Ayrıca detaylı bir muayene, elektrokardiyogram, ekokardiyografi, 24 saatlik kan basıncı izlemi ve laboratuvar testleri ile hipertansiyon tanısı konulur."

ÖLÇÜM YAPARKEN BUNLARA DİKKAT

Tansiyonun zaman zaman yanlış ölçülebildiğine de dikkat çeken Dr. Murat Taraktaş, dikkat edilmesi gerekenleri anlattı: "Aslında herkesin tansiyon ölçmeyi bilmesi gerekir. Kulaklıklı tansiyon cihazları ve dijital ölçüm cihazları vardır, bunları kullanmak da son derece basittir. Sadece bazı noktalara dikkat etmek gerekir. Her iki koldan da ölçüm yapılabilir. Ancak başlangıçta iki koldan da ölçüm yapılması, daha sonra yüksek çıkan koldan devam edilmesinde fayda vardır. Tansiyonu ölçülecek kişi, en az 5 dakika istirahat etmelidir. Son yarım saatte çay, kahve, sigara içmemiş olmalıdır. Ölçüm sırasında konuşmamalı, hareket etmemelidir. Her iki ayağı da yere basacak şekilde oturmalıdır. Giysilerinin kolları gevşek olmalıdır. Sıkan kıyafetler, tansiyonun hatalı ölçülmesine yol açabilir."

YAŞAM TARZINDA DEĞİŞİKLİK ŞART

Tedavi hakkında da önemli bilgiler veren Dr. Murat Taraktaş, hastaların mutlaka yaşam tarzlarında değişiklik yapması gerektiğini ifade etti: "Yüksek tansiyon hastalarına öncelikle kilo fazlalıkları varsa, ideal kilolarına dönmeleri için dengeli bir diyet programı önerilir. Fazla kilo, en önemli hipertansiyon nedenlerinden biridir. Hipertansiyonlularda tuz tüketimi kısıtlanır, meyve ve sebze tüketimi artırılır. Alkol ve sigara ile kesinlikle vedalaşmak gerekir. Düzenli fiziksel aktivite de kan basıncının düzenlenmesini sağlar. Ancak tüm bu değişikliklere rağmen tansiyonu düşmeyen hastalara ilaç tedavisi başlanır. Bu hastalar, doktor tarafından reçete edilen ilaçları düzenli olarak almalı, doktora danışmadan ilacın dozunda değişiklik yapmamalıdır."