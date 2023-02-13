Donma durumunda ilk yardım tüyoları

Soğuğa maruz kalmış kişiye müdahale etmeden önce yüzük, saat, bilezik ve kolye gibi takılar çıkarabilecek durumdaysa en kısa sürede çıkarmalısınız. Eğer bir kişi uzun süre soğuğa maruz kaldıysa kesinlikle doğrudan ateşle ısıtılmaya çalışılmamalıdır. Donma tehlikesi yaşayan bireyi, doğrudan yüksek sıcaklıklara maruz bırakmak damarlarda kalıcı hasarlara neden olabilir. Hasta ılık bir ortama alınarak alüminyum folyo ile örtülerek vücut ısısı dengelenmeye çalışılmalıdır. Öte yandan bireyin vücudunda oluşan kabarcıklar kesinlikle patlatılmaya çalışılmamalıdır. Bunun yerine kabarcık oluşan bölgeler steril gazlı bezle örtülerek korunmalıdır. Ayak, bacak ve kol gibi aşırı soğuğa maruz kalan bölgelere ovma yöntemiyle masaj yapmak da doğru bilinen yanlışlar arasında yer almaktadır. Bunun yerine donmuş bölgeyi nefesinizle ısıtmaya çalışabilirsiniz. Bireyin ayaklarında donma varsa ayağa kalkmasına ya da yürümesine kesinlikle izin vermemelisiniz.