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21 Mart 2024 Perşembe 07:21:00 - Güncelleme:21 Mart 2024 Perşembe 07:21:00

Doktorlardan yapay zekalı bilgilendirme

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Kolon Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde farkındalık etkinliğine imza atıldı.

Kolon Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde hastaların ve hasta yakınlarının katılımıyla büyük ilgi gören farkındalık etkinliğine imza atıldı. Hastane içerisine konumlanan dev kalın bağırsak modelinde kanser öncüsü olan polipler Gastroenteroloji ekibi tarafından hastalara yakından tanıtılırken, yapay zeka sayesinde geliştirilen 'Polip Yakalama Oyunu" ile de önemli bir farkındalık yaratıldı.

Etkinlik alanında hastalarla birebir ilgilenen Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Nurdan Tözün "Bir ziyaretçimiz 2 yıl boyunca karın ağrısı çektiğini ama başvurduğu çeşitli kurumlarda kendisine kolonoskopiden bahsedilmediğini belirterek "Keşke kolonoskopiden haberim olsaydı bugün kolon kanseri olmazdım' dedi! Kolon kanserine karşı düzenli kolonoskopi hayat kurtarıyor" diye konuştu.

Sağlıksız beslenme, hareketsizlik, fazla kilo, sigara ve stres derken son yıllarda görülme sıklığı hızla artan kolon kanseri, dünyada kanserden ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer alıyor. Üstelik kolonoskopi sayesinde önlenmesi mümkün olan bu ölümcül kansere karşı toplumsal farkındalığın hala çok az olması, kolon kanserinin günümüzde en sık rastlanan üçüncü kanser olarak karşımıza çıkmasına neden oluyor! Acıbadem Altunizade Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Nurdan Tözün, Türkiye'de her yıl yaklaşık 20 bin kişiye kolon kanseri tanısı konulduğunu belirterek "Dahası son 15 yılda 50 yaş altındaki kişilerde de daha sık görülmeye başladı. Oysa kalın bağırsağın iç duvarında oluşan ve kansere yol açan poliplerden henüz kanserleşmeden kurtulmanın kolay bir yolu var; kolonoskopi! Poliplerin kolonoskopi ile çıkarılması bu ölümcül kanseri önlüyor ama ne yazık ki toplumda farkınladık çok az!" diyor.

Bu nedenle 45 yaş ve üzerindeki herkese (ailesinde kanser öyküsü varsa daha önce) hekimin önereceği sıklıkta kolonoskopi yaptırmalarını öneren Prof. Dr. Tözün kolon kanserinden korunmada yaşam tarzının da büyük etkisi olduğunu vurguluyor.

Etiketler : kolon kanseri farkındalık hasta
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