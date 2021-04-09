  • BIST
    1416.55
  • Dolar
    8,1659
  • Euro
    9,7120
  • Altın
    459,1950
İstanbul
1 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İstanbul merkezli 5 ilde büyük operasyon! Aralarında Sedat Peker de var
Kendi ülkesinde alay konusu oldu
"Kaşıkçı, Selman'ın hiç silemeyeceği leke"
"Diktatör arayan İtalya tarihine baksın"
İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Gök gürültülü sağanak ve dolu geliyor
Gençlerde vaka artışının 3 nedeni: Mutasyon, aktif yaşam, 65 yaş üstüne aşı
Bahar alerjisi olanların virüse riski fazla
Doğum esnasında kanser bulaşabilir
Pandemi diş sıkma oranı arttı
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 9 Nisan
Brezilya'da acı rekor! 4 bin 249 kişi hayatını kaybetti
'İtalya Başbakanı'n hadsiz ifadelerini kuvvetle kınıyor, iade ediyoruz'
ABD, Karadeniz'e savaş gemileri göndermeyi düşünüyor
Kovid-19'un yüzeyle temas sonucu bulaşma riski düşük
Vaka sayısında rekor: 56 bine yaklaştı
10 emekli amiralin gözaltı sürelerinin uzatılması talebi
Türk Polis Teşkilatı 'Atak'a geçti
Gaziantep evinde rahat kazandı
Şehitlerimizi uğurladık
Bakan Karaismailoğlu: Yaptığımız ve devam eden projelerimizin toplam meblağı 1 trilyon 555 milyon li...
Başkan Erdoğan Avrupa Şampiyonu milli haltercileri tebrik etti
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
TBMM Başkanı Şentop: Türkiye olarak Körfez'de ve Ortadoğu'daki bütün ülkelerle diyaloğa ön şartsız o...
09 Nisan 2021 Cuma 08:00:00 - Güncelleme:09 Nisan 2021 Cuma 08:00:00

Doğum esnasında kanser bulaşabilir

ABONE OL

Kanserin sağlıklı bir insandan başkasına geçmesinin bazı durumlarda mümkün olabileceğini söyleyen Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Karagöl, kanserin insandan insana direk bulaşabilmesinde önemli unsurlardan birinin hamilelik dönemindeki kanser vakaları olduğu bilgisini paylaştı.

Kanserin sağlıklı bir insandan başkasına geçmesinin bazı durumlarda mümkün olabileceğini söyleyen Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Karagöl, kanserin insandan insana direk bulaşabilmesinde önemli unsurlardan birinin hamilelik dönemindeki kanser vakaları olduğu bilgisini paylaştı. Japonya'da bebekler üzerinde yapılan bir incelemede 2 bebekte, birisinde doğumdan sonraki 23. ayda, diğer bebekte ise 6 yaşında akciğer kanseri tanısı konulduğunu belirten Emsey Hospital Onkoloji uzmanı Prof. Dr. Hakan Karagöl, bu durumun bebeklerin, doğum sırasında doğum kanalından geçerken, rahim ve rahim ağzında bulunan kanser hücrelerinin bebeğin ağzından girip akciğer nefes borularına kaçması ile oluştuğunun belirlendiğini açıkladı.

Etiketler : doğum kanser hakan karagöl
3 adam bir kadın

3 adam bir kadın
Adanın değil arkadaşlarının şampiyonu

Adanın değil arkadaşlarının şampiyonu
Koronasız günlerden anı

Koronasız günlerden anı
Setten dönüyorum

Setten dönüyorum
Sektöre girdiğimde maddi sıkıntılar çektim

Sektöre girdiğimde maddi sıkıntılar çektim
Kahve için yasağı deldi

Kahve için yasağı deldi
Kutsi'nin güzel güleni

Kutsi'nin güzel güleni
Aslan bebek geliyor

Aslan bebek geliyor
Pazarda doğal ürün avı

Pazarda doğal ürün avı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER