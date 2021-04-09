Doğum esnasında kanser bulaşabilir

Kanserin sağlıklı bir insandan başkasına geçmesinin bazı durumlarda mümkün olabileceğini söyleyen Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Karagöl, kanserin insandan insana direk bulaşabilmesinde önemli unsurlardan birinin hamilelik dönemindeki kanser vakaları olduğu bilgisini paylaştı. Japonya'da bebekler üzerinde yapılan bir incelemede 2 bebekte, birisinde doğumdan sonraki 23. ayda, diğer bebekte ise 6 yaşında akciğer kanseri tanısı konulduğunu belirten Emsey Hospital Onkoloji uzmanı Prof. Dr. Hakan Karagöl, bu durumun bebeklerin, doğum sırasında doğum kanalından geçerken, rahim ve rahim ağzında bulunan kanser hücrelerinin bebeğin ağzından girip akciğer nefes borularına kaçması ile oluştuğunun belirlendiğini açıkladı.

