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19 Ocak 2023 Perşembe 08:30:00 - Güncelleme:19 Ocak 2023 Perşembe 08:30:00

Doğru yürüyüşte duruş önemli

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Egzersiz olarak yürüyüş yaparken doğru tekniğin, sakatlanmaları önlemeye yardımcı olurken antrenmanı daha etkili ve keyifli hale getirdiğini belirten uzmanlar, yürüyüşte postür yani duruşun önemine dikkat çekiyor.

Egzersiz olarak yürüyüş yaparken doğru tekniğin, sakatlanmaları önlemeye yardımcı olurken antrenmanı daha etkili ve keyifli hale getirdiğini belirten uzmanlar, yürüyüşte postür yani duruşun önemine dikkat çekiyor. "Yürüyüş yaparken, başınızı dik tutun, ileriye bakın" diyen Prof. Dr. Deniz Demirci, "Çeneniz nötr bir pozisyonda olmalı, çok yüksek olmamalı veya göğsünüze doğru sıkışmamalıdır. Omuzlarınız geride ve rahat olmalı, kambur durulmamalıdır." dedi. Adım uzunluğunun yürüyüşte önemli olduğunu kaydeden Prof. Dr. Deniz Demirci, yapılan yürüyüşün türü ne olursa olsun adım uzunluğunun sabit bir şekilde korunması gerektiğini vurguladı. Yürüyüşte adım uzunluğunun sabit olması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Deniz Demirci, "Adım uzunluğu yürüyüşte önemlidir, yapılan yürüyüşün türü ne olursa olsun adım uzunluğu sabit bir şekilde korunmalıdır. Yürüyüş yaparken her zaman bir ayak daima yerle temas halinde olmalıdır. Yürüyüş, önce topuk vuruşu ile başlar, ardından ayak topuğa kadar yuvarlanır ve ayak parmaklarından güçlü bir itme ile bitirilir. Daha uzun adımlara değil, daha hızlı adımlara odaklanılır. Yürüyüş esnasında kol salınımları önemlidir. Bu, yürüyüşü tüm vücut egzersizi haline getirir" dedi.

Etiketler : Doğru yürüyüşte duruş önemli Egzersiz Prof. Dr. Deniz Demirci
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