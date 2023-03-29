Doğru beslenme migren atağından korur

Uzmanlar Ramazan ayında uzun süren açlık, susuzluk ve uyku düzenindeki değişikliklerin migreni tetiklediğini belirterek, özellikle ramazanda sahur ve iftarda kronik migren hastalarının doğru besinler tüketerek migren ataklarını azaltabileceklerini bildirdi. Nöroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nicer Korkut Bıçak, yanlış beslenmenin de migren ataklarını tetiklediğini vurgulayarak, sahurda çabuk acıktıran karbonhidrattan zengin, tuzlu, yağlı ve baharatlı yiyeceklerin ağrıyı daha da artırdığını aktardı. Tütsülenmiş et gibi nitrit ve nitrat içeren besinler, glüten içeriği zengin gıdalar, sucuk ve salam gibi baharatlı yiyecekler, monosodyum glutamat içeren paketli gıdalar, aşırı yağlı yiyecekler, yapay tatlandırıcılar ve turşu gibi tuz oranı yüksek gıdalardan uzak durun" değerlendirmesini yaptı.