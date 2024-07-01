Bu doğal folik asit tarifi, sağlıklı ve lezzetli bir atıştırmalık olarak tüketilebilir. İçeriğindeki doğal malzemelerle günlük vitamin ve mineral ihtiyacınızı karşılamaya yardımcı olurken, tatlı ihtiyacınızı da sağlıklı bir şekilde gidermiş olursunuz. İşte doğal folik asit tarifi hakkında detaylar...

MALZEMELER:



- 1 adet kırmızı elma

- 1 yemek kaşığı bal

- 1 çay kaşığı tarçın

- 1 yemek kaşığı gül suyu

HAZIRLANIŞI:



1. Elmayı Hazırlayın: Kırmızı elmayı iyice yıkayın ve kabuklarıyla birlikte ince dilimler halinde kesin.

2. Karışımı Oluşturun: Bir kaseye elma dilimlerini koyun. Üzerine bal, tarçın ve gül suyunu ekleyin.

3. Karıştırın: Tüm malzemeleri iyice karıştırın ve yaklaşık 10 dakika bekletin ki elmalar bal ve gül suyunun tadını iyice çeksin.

4. Servis Edin: Karışımı dilerseniz tek başına, dilerseniz yoğurt veya yulaf ezmesiyle birlikte servis edebilirsiniz.

FAYDALARI:



- Kırmızı Elma: Elma, lif açısından zengin olup sindirim sistemini destekler. Ayrıca, C vitamini ve çeşitli antioksidanlar içerir.

- Bal: Doğal tatlandırıcı olan bal, antioksidan ve antibakteriyel özelliklere sahiptir.

- Tarçın: Tarçın, kan şekerini düzenlemeye yardımcı olur ve anti-inflamatuar özellikleri ile bilinir.

- Gül Suyu: Gül suyu, cilt sağlığına faydalıdır ve hoş bir aroma katar.