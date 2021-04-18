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18 Nisan 2021 Pazar 08:00:00 - Güncelleme:18 Nisan 2021 Pazar 08:00:00

DOĞAL ENFEKSİYON SAVAR: CEVİZ

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Düzenli ceviz tüketimi, dünya çapında en yaygın bakteriyel enfeksiyonlardan biri olan Helikobakter pilori enfeksiyonu önlüyor.

Düzenli ceviz tüketimi, dünya çapında en yaygın bakteriyel enfeksiyonlardan biri olan Helikobakter pilori enfeksiyonu önlüyor.

Klinik Biyokimya ve Beslenme Dergisi'nde yayınlanan yeni bir araştırma düzenli ceviz tüketiminin dünya nüfusunun yarıdan fazlasını etkileyen yaygın bir bakteri türü olan Helikobakter pilori'nin olumsuz sonuçları üzerine umut veren etkileri olduğunu belirtti. Kore'de bulunan CHA Kanseri Önleme Araştırma Merkezi'nden araştırmacılar, fareler üzerinde yaptıkları deneylerde, ceviz bakımından zengin bir diyetin H. pilori enfeksiyonunun olumsuz sonuçlarına karşı koruma sağlayabileceğine yönelik başlangıç niteliğinde bulgular elde etti. California Walnut Commission tarafından da desteklenen bu araştırma özellikle, cevizin tamamından elde edilen ceviz özünün, farelerde kansere neden olan H. pilori enfeksiyonuna karşı bağırsakta koruyucu proteinler ve anti-enflamatuar faaliyetler oluşturmaya yardımcı olabileceğini ortaya koydu. H.pilori, sosyoekonomik statü ve hijyenik koşullarla ilgili olduğundan ve kişiden kişiye temas yoluyla hatta yiyecek ve su yoluyla kolayca yayılabildiği için, gelişmekte olan ülkelerde çok daha yaygın olarak görülmektedir. H. pilori enfeksiyonu, mide ve ince bağırsakta ülserin yanı sıra mide kanseri ve peptik ülser hastalığının da başlıca nedenidir. Günümüzde tedavisi mevcut olsa da, bakterilerin antibiyotiklere karşı artan direnci konusunda endişeler bulunmaktadır.

Etiketler : ceviz ekfeksiyon anti-enflamatuar
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