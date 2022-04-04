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04 Nisan 2022 Pazartesi 08:00:00 - Güncelleme:04 Nisan 2022 Pazartesi 08:00:00

Doğal antidepresan: Gülmek

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Estetik gülümseme kişinin özgüvenini artıran, kendini iyi hissetmesini sağlayan yüz estetiğinin tamamlayıcı unsuru olarak karşımıza çıkıyor.

Estetik gülümseme kişinin özgüvenini artıran, kendini iyi hissetmesini sağlayan yüz estetiğinin tamamlayıcı unsuru olarak karşımıza çıkıyor. Sağlıksız ağız ve diş yapısının sosyal hayata olan olumsuz etkilerinden kurtulmak isteyenlerin ilk tercihi olan estetik gülümseme, sağladığı pozitif etkilerle hem iş hayatında hem sosyal hayatta kişilere güven aşılıyor. Yapılan serbest araştırmalara göre etkileyici gülüşe sahip olan insanlar etrafları tarafından daha samimi, arkadaş canlısı, mutlu ve başarılı olarak değerlendirilirken, kendinden emin gülümsemeler hem zihin hem de beden sağlığı açısından olumlu etkiler sağlıyor. Gülümsemenin beyin ve vücut üzerindeki etkileriyle ilgili Diş Hekimi Ömer Ekiz, ''Sağlıklı gülüşler vücudu rahatlatır, beyni sakinleştirir. Gülerken yüz ve vücut kaslarımızın çoğu çalışır ve salgılanan hormonlar bizleri daha dinamik yapar. Gülümsemek bedene doğal bir antidepresan etkisi sağlarken acı ve ağrı gibi hisleri de azaltır'' ifadelerini kullandı. Gülümsemenin insan yaşamına yönelik olarak sadece duygusal manada değil fizyolojik olarak da olağanüstü etkilerinin olduğunu ifade eden Diş Hekimi Ömer Ekiz, "Gülmek kan basıncını ve kan şekerini düzenleyip, dengeler. Bağışıklık sistemini dahi güçlendirir' sözleri ile bu konunun sadece sosyal yaşamla ilgili bir tercih olmadığının altını çizdi.

Etiketler : Doğal antidepresan: Gülmek yüz ve vücut kaslarımız Estetik gülümseme
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