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29 Eylül 2021 Çarşamba 09:30:00 - Güncelleme:29 Eylül 2021 Çarşamba 09:30:00

Doğal ağrı kesici: ormangülü

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Komar adıyla da bilinen 'ormangülü' bitkisi, içeriğindeki uçucu yağ, tanen, elikolin, arbutin sayesinde ağrı kesici özellik taşıyor. Y

Komar adıyla da bilinen 'ormangülü' bitkisi, içeriğindeki uçucu yağ, tanen, elikolin, arbutin sayesinde ağrı kesici özellik taşıyor. Yaprağı, su ve zeytinyağıyla kaynatılır, ardından süzülür. Elde edilen yağla, romatizma ve soğuk algınlığından ötürü ağrıyan noktalara masaj yapılır. Yaprağı kaynatılıp kaşınan el ve ayaklara pansuman yapıldığında o şikayetleri ortadan kaldırır. Ormangülü balından düzenli olarak her gün bir çay kaşığı yenilirse tansiyonu düşürür.

Etiketler : Doğal ağrı kesici uçucu yağ elikolin arbutin ormangülü
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