Doğada vakit geçirmek cildi güzelleştiriyor

ABD'de araştırmacılar, doğada vakit geçirmenin bağırsak ve cilt sağlığı ile yakından ilişkisini inceleyerek, yeşil alanların insan mikrobiyotasını artırdığı sonucuna ulaştı. Bağışıklık ve metabolizma için büyük önem taşıyan insan mikrobiyotasının yeşil alandan etkilendiği işaret edilen makalede, doğada vakit geçirmenin insanda özellikle bağırsak ve cilt mikrobiyotasını artırdığı kaydedildi.

Makalede, doğa ile insan sağlığı arasındaki bağın daha iyi anlaşılması için farklı gruplar üzerinde yapılan çalışmaların da incelendiği aktarıldı.

İnsan mikrobiyotası, insan vücudunun dışında ve içinde yaşayan tüm mikroorganizmaların toplamını oluşturuyor. Vücudun iç ekosistemi olarak tanımlanan bu mikrobiyota dengesinin bozulması çeşitli hastalıkların ortaya çıkmasına neden olabiliyor.